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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

خالد الغندور يضع التشكيل المناسب لمنتخب مصر في كأس أمم إفريقيا

صدى البلد

نشر الإعلامي سيف زاهر تصريحات خالد الغندور بشأن التشكيل المناسب لمنتخب مصر في كأس أمم إفريقيا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال سيف زاهر:"الخلاف على فتوح وحمدي".. خالد الغندور يضع التشكيل المناسب لمنتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.
 ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 2 يناير 2024، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا  "كوت ديفوار 2024"، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نظيره تنزانيا، يوم 7 يناير 2024؛ وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يذكر أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية رفقة كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

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