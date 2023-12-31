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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بالتنسيق بين الجهات المانحة للقروض لتنفيذ قاعدة بيانات متكاملة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اجتماعا موسعا مع ممثلي الجهات المانحة للقروض لإقامة مشروعات لتوفير فرص عمل للمواطنين.

جاء ذلك بحضور  باسم الشريف، مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، وطاهر الحسيني، نائب مدير جهاز تنمية المشروعات، وعماد خضر، مدير إدارة “مشروعك”، والمهندسة نرمين فهمي، مدير إدارة بناء وتنمية القرية "صندوق التنمية المحلية"، ووفاء عثمان، مدير جهاز شباب الخريجين. 

وتناول "مختار" خلال الاجتماع المقترحات والأفكار التي تستهدف تنشيط عمل جميع الجهات المانحة بمحافظة الدقهلية لتعريف المواطنين بالقروض وشروط الحصول عليها والأقساط ومدد السداد والمميزات التي يحصل عليها المقترض لإقامة مشروعه وكيفية التسويق للمنتجات، وذلك تيسيرا عليهم.


ووجه بتنشيط عمل جميع الجهات المانحة لتعظيم الاستفادة من القروض لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأبناء الدقهلية لتوفير فرص عمل وإتاحة حياة كريمة لهم.

وأشار إلى أهمية أن تكون دراسات الجدوى للمشروعات المقدمة للحصول على القروض دراسات دقيقة وحقيقية ضمانا لنجاح المشروع.

وشدد على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المانحة للقروض بنطاق المحافظة لتنفيذ قاعدة بيانات متكاملة فيما بينها للاستفادة منها في عمليات منح القروض للمتقدمين عليها من الشباب وراغبى العمل الحر.

ولفت إلى أن ذلك لن يحدث إلا بتضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية، وفى مقدمتها الوحدات المحلية مع جميع الجهات المانحة لقروض إقامة المشروعات بنطاق الدقهلية، ومنها جهاز “مشروعك” وجهاز تشغيل شباب الخريجين وصندوق التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات.

كما أكد "مختار" أهمية استفادة الشباب من القروض وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات. 
 

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