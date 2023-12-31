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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب خطيرة محتملة.. الصين تصف المرشح الرئاسي التايواني بـ "مدمر السلام"

الصين
الصين

وجهت الصين، اليوم الأحد، انتقادا لاذعا للمرشح الرئاسي التايواني، ويليام لاي، واعتبرته "مدمرا للسلام"، وذلك بعد مناظرة متلفزة يوم السبت دافع فيها عن حق تايوان في حكم نفسها كديمقراطية.

 

وقال تشن بينهوا، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان الصيني، إن خطاب لاي في المناقشة كان “مليئا بالأفكار العدوانية”، وأضاف أن لاي، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس تايوان مع حزب الشعب الديمقراطي الحاكم، هو "المحرض على حرب خطيرة محتملة في مضيق تايوان".

 

وانفصلت تايوان عن الصين وسط الحرب الأهلية في عام 1949، ولكن بكين لا تزال تعتبر الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة مع اقتصادها عالي التقنية أراضي صينية.

وقال لاي يوم السبت إنه منفتح على إجراء محادثات مع بكين "طالما أن هناك مساواة وكرامة على جانبي مضيق تايوان".

وأكد أن تايوان ليست تابعة للصين. وعلى الرغم من أن لاي لا يصف نفسه بأنه يسعى إلى الاستقلال عن بكين، إلا أنه يؤكد بشكل عام أن تايوان دولة مستقلة بالفعل.

 

ويترشح لاي في الانتخابات الرئاسية في 13 يناير ضد المرشحين هو يو-إيه من حزب الكومينتانج الأكثر صداقة للصين، وكو وين-جي من حزب الشعب التايواني.

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