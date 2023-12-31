خامنئي: المقاومة وما يحدث في غزة بفضل جهود قاسم سليماني

أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، أن ما يحدث في غزة هو نتيجة جهود قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني وقائد قوس القدس إسماعيل قآاني، مشددًا على ضرورة تعزيز هذه الجبهة.

وحسب وكالة “فارس” الإيرانية، جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، عائلة قاسم سليماني، بحضور قادة من حرس الثورة وقوة القدس، مؤكدًا أن الخدمة والدور الأهم لسليماني كان إحياء جبهة المقاومة في المنطقة.

وأكد أن مقاومة وصمود غزة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر يعود لوجود جبهة المقاومة، مشيدًا بجهود العميد إسماعيل قاآني قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري.

وأضاف أنه يجب أن يستمر خط تعزيز جبهة المقاومة.