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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: انتهاء المرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي ونجهز لـ الخامسة

وزير التموين
وزير التموين

تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً موسعًا عن الموقف التنفيذى لمشروع جمعيتى قدمه أحمد كمال - معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام ، وشمل التقرير ما تم تحقيقه فى هذا المشروع خلال المراحل السابقة.

وأشار المصيلحي، إلى أن المشروع قد حقق المستهدف منه ، حيث كان من المخطط فتح 7000 منفذ، وتم تحقيق المستهدف وأكثر من ذلك بالوصول إلى عدد منافذ مفتتحه فى كافة أنحاء الجمهورية تصل إلى 8215 منفذ، حيث يهدف المشروع إلى زيادة شبكة التوزيع للمنافذ الثابتة بالوزارة لتكون شبكة منتظمة ومنضبطة وتوفير السلع الاساسية والتموينية بكميات كبيرة واسعار مناسبة وكذلك توفير الالاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

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وتناول التقرير، أن المرحلة الرابعة تم تنفيذها بالكامل وما يجرى حالياً هو الانتهاء من معاينة كافة الطلبات ضمن المرحلة الخامسة والتى تشهد استقرارا فى إنهاء الاجراءات الخاصة بالمعاينة واستيفاء المستندات اللازمة من المتقدمين بالتنسيق بين ادارة المشروع بوزارة التموين ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات.

وأشار معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام ، إلى أن منافذ جمعيتي تقوم بالمشاركة مع بدالى التموين والمجمعات الاستهلاكية فى صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز لاصحاب البطاقات التموينية وكذلك صرف السلع الحره.

وأوضح أن الدكتور على المصيلحى، وجه بقيام إدارة المشروع بالوزارة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لسير عمل المنافذ بالتعاون مع مديريات التموين وشركتى الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية.

وأشار كمال، إلى غلق باب التقديم لفتح منافذ جديدة بنهاية اليوم و اعتبارا من 1/1/2024 لن تتلقى الوزارة اى طلبات جديدة لفتح المشروع.

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