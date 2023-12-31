فرح الديباني: غنائي في نهائي كأس العالم 2022 أكثر لحظاتي تميزا

أكدت فرح الديباني، مغنية الأوبرا العالمية، أن غناءها في نهائي كأس العالم لكرة القدم هي أكثر لحظاتها تميزًا، موضحة أن كثرة الأصوات معها في نهائي كأس العالم كان صعبا بالنسبة إليها، والاستاد كان به صدى صوت واعتمدت على صوتها بالموسيقى فقط.

وأضافت "الديباني"، خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن غناءها في كأس العالم كان وسط الجماهير ورؤساء العالم ولمشاهدي التلفزيون.

وتابعت لو أخطأت في هذا المكان سيكون خطأ كبيرا بالنسبة للجميع، قائلة “قدمت في أوبرا باريس خلال اختبارات ناشئي المغنيين”.

واستطردت “لم أكن أتخيل أن يتم قبولي في الأوبرا بباريس، ولم أكن أدري أنه سيتم قبولي لكوني لا أعرف اللغة الفرنسية”، مؤكدة استطاعها تعلم اللغة الفرنسية بسهولة نتيجة دراستها لها في المدرسة بمصر.

