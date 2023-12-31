عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فرح الديباني: غنائي في نهائي كأس العالم 2022 أكثر لحظاتي تميزا

فرح الديباني، مغنية
فرح الديباني، مغنية الأوبرا العالمية

أكدت فرح الديباني، مغنية الأوبرا العالمية، أن غناءها في نهائي كأس العالم لكرة القدم هي أكثر لحظاتها تميزًا، موضحة أن كثرة الأصوات معها في نهائي كأس العالم كان صعبا بالنسبة إليها، والاستاد كان به صدى صوت واعتمدت على صوتها بالموسيقى فقط.

وأضافت "الديباني"، خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن غناءها في كأس العالم كان وسط الجماهير ورؤساء العالم ولمشاهدي التلفزيون.

وتابعت لو أخطأت في هذا المكان سيكون خطأ كبيرا بالنسبة للجميع، قائلة “قدمت في أوبرا باريس خلال اختبارات ناشئي المغنيين”.

واستطردت “لم أكن أتخيل أن يتم قبولي في الأوبرا بباريس، ولم أكن أدري أنه سيتم قبولي لكوني لا أعرف اللغة الفرنسية”، مؤكدة استطاعها تعلم اللغة الفرنسية بسهولة نتيجة دراستها لها في المدرسة بمصر.
 

فرح الديباني فرح الديباني مغنية الأوبرا العالمية كاس العالم لكرة القدم كأس العالم الأوبرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

ساعات ويبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور | اِعرف مرتبك هيبقى كام

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

الخطيب يصدر قرارا عاجلا تجاه نجم الفريق.. ماذا حدث؟

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

إجراء وحيد على إتمام الصفقة .. مهاجم الأهلي الجديد يوقع 4 سنوات

مجدي عبد الغني يهاجم فيتوريا: هذا اللاعب لا يستحق الانضمام للمنتخب

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

ترشيحاتنا

بيبو يفجر مفاجأة بشأن رحيل موديست وصلاح محسن عن الأهلي

المقاومة العراقية تقصف موقعًا إسرائيليًا في الجولان المحتل

سيارة "كسر زيرو" موديل 2022 .. بأرخص سعر

بعد واقعة رضيعة الوراق.. عقوبة رادعة تنتظر معرضى حياة الأطفال للخطر

بنصف سعر iPhone.. أفضل موبايل Oppo للشباب في 2023

بخصر منحوت.. مي عمر تخطف الأنظار رفقة زوجها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخصر منحوت.. مي عمر تخطف الأنظار رفقة زوجها

"لا ترتبوا أسرتكم".. تحذير غريب من خبراء لـ البريطانيين

حظى باهتمام مجلس الإدارة.. استجابة فورية من النادي الأهلي لرسالة طفل فلسطيني

بالبينك الجريء.. حمدي الميرغني وزوجته في عيد ميلاد ابنتهما

فيديو

بعد الخلاف| لحظات صلح أنغام وأصالة فى حفل ليلة نجمة العرب ..فيديو

هل ظهرت سلالة جديدة من إنفلونزا الخنازير في مصر؟ | تغطية خاصة

«مبتتحسبش كده ياصاحبي».. قصة «السويسي» وفيديوهات تيك توك مع زوجته الإيطالية «بهانه»

قبل انطلاقها|استعدادات أصالة لحفل ليلة نجمات العرب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ