في عيد ميلادها الـ39.. إطلالات أثارت الجدل لـ دنيا سمير غانم

يصادف اليوم ١ يناير عيد ميلاد الفنانة دنيا سميرغانم و التي أتمت اليوم عامها ال ٣٩، وتعتبر من المشاهير التي تجذب الأنظار نحوها بمجرد ظهورها في المناسبات العامة و المهرجانات.



تحرص دنيا سمير غانم في بعض الأحيان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بأبرز صورها في مختلف المناسبات.

تكشف صور دنيا سمير غانم عن ذوقها الراقي والأنيق في أختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الرسمية أو الكلاسيك أو فساتين السهرة أيضا.

تقوم دنيا سمير غانم بأختيار الأزياء التي تتناسب معها وتكشف عن تخلصها من الوزن الزائد وحصولها على قولم رشيق و ممشوق، كما تقوم بتنسيق الإكسسوارات و المجوهرات الفخامة التي تمنحها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، لم تبالغ دنيا سمير غانم في استخدام مساحيق التجميل وتعتمد على جمالها الطبيعي، وتحرص على اختيار تسريحات الشعر المتناسقة معها.





دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم