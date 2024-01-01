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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسبب في حريق كبير.. قصف روسي عنيف على ميناء أوديسا الأوكراني |فيديو

هجوم روسي على أوديسا
هجوم روسي على أوديسا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، عن هجوم روسي على أوديسا استهدف البنية التحتية للميناء، وأن حريقا كبيرا اندلع في إحدى محطات الميناء نتيجة للقصف.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت القيادة العسكرية الجنوبية الأوكرانية على تيليجرام: "لا تزال الأولوية الواضحة للعدو هي البنية التحتية لميناء أوديسا، وتم توجيه عدد كبير من الطائرات بدون طيار من البحر إلى المنطقة الساحلية".

وأضافت القيادة العسكرية أن الحريق تم إخماده على الفور وأنه لم تقع إصابات.

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإثارة "الغضب" ضد القوات الروسية في عام 2024، وذلك قبل ساعات من تعرض بلاده لهجمات في اليوم الأول من العام الميلادي الجديد.

وحسب وكالة "فرانس 24"، شهدت روسيا وأوكرانيا تصعيدًا في الهجمات في الأيام الأخيرة، بما في ذلك هجوم غير مسبوق على مدينة بيلجورود الروسية، ما أسفر عن مقتل 24 شخصًا يوم السبت.

وجاء الهجوم بعد يوم من إطلاق موسكو وابلا من الصواريخ والطائرات بدون طيار على المدن الأوكرانية، مما أسفر عن مقتل 39 شخصًا في واحدة من أكبر الهجمات الجوية منذ بدء الحرب.

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