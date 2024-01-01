خبيرة فلك تحذر مواليد برج السرطان: هيتعرضوا للنحس والعين .. فيديو

قدمت نيفين أبو شالة، عالمة الفلك، توقعات برج السرطان 2024، مشيرة إلى أن توقعات برج السرطان 2024، كلها إيجابية.

وأضافت نيفين أبو شالة، عالمة أبو الفلك، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مواليد هذا البرج سيحلون العديد من المشاكل".

وأشارت إلى أن مواليد هذا البرج سيتعرضون للنحس والعين، لذا عليهم استخدام الملح الصخري، موضحة أن مواليد برج الطور، سينتقل من مكان عمل إلى مكان آخر، وعليه الانتباه جيدا، والانتباه إلى الأمور العاطفية جيدا، وهو عام قرار الزواج.

وتابعت نيفين أبو شالة، عالمة أبو الفلك، أن مواليد برج الجوزاء، مطالب بالهدوء وعدم التسرع في اتخاذ قراراته وسينتقل من عمل إلى عمل ولابد من التحكم في أعصابه.