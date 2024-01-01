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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة فلك تحذر مواليد برج السرطان: هيتعرضوا للنحس والعين .. فيديو

نيفين أبو شالة
نيفين أبو شالة

قدمت نيفين أبو شالة، عالمة الفلك، توقعات برج السرطان 2024، مشيرة إلى أن توقعات برج السرطان 2024، كلها إيجابية.

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عالمة فلك: 2024 سنة إيجابية على مواليد هذا البرج.. فيديو

وأضافت نيفين أبو شالة، عالمة أبو الفلك، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مواليد هذا البرج سيحلون العديد من المشاكل".

وأشارت إلى أن مواليد  هذا البرج سيتعرضون للنحس والعين، لذا عليهم استخدام الملح الصخري، موضحة أن مواليد برج الطور، سينتقل من مكان عمل إلى مكان آخر، وعليه الانتباه جيدا، والانتباه إلى الأمور العاطفية جيدا، وهو عام قرار الزواج.

وتابعت نيفين أبو شالة، عالمة أبو الفلك، أن مواليد برج الجوزاء، مطالب بالهدوء وعدم التسرع في اتخاذ قراراته وسينتقل من عمل إلى عمل ولابد من التحكم في أعصابه.

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