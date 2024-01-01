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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توقعات برج العقرب 2024.. أخبار مبهجة وحل المشاكل.. فيديو

برج العقرب
برج العقرب

وجهت نيفين أبو شالة، عالمة الفلك، مجموعة من النصائح الهامة للنساء القويات من أجل الحفاظ على استقرار حياتهم الاجتماعية.

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وشدد نيفين أبو شالة، عالمة الفلك، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" على أهمية الفصل بين الحياة الاجتماعية والمهنية، مشيرة إلى أن السيدات مواليد برج القوس، ينتظرهن العديد من الأمور الإيجابية على المستوى المهني والعاطفي.


وأوضحت نيفين أبو شالة أن توقعات برج العقرب 2024، ستشهد أخبار مبهجة لأن مواليد هذا البرج يعاني من عدة مشاكل، ولكن هذه المشاكل ستحل في النهاية. 

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