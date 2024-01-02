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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شيكابالا يخوض تدريبات تأهيلية بصالة الجيمانيزيوم لتجهيزه الفترة المقبلة

صدى البلد

واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي.


وخاض "شيكابالا" مجموعة من التدريبات البدنية والتأهيلية في صالة "الجيمانيزيوم" ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني، لتجهيزه للفترة المقبلة.


وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير  الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

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