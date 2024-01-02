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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: «حياة كريمة» أصبحت شريان الحياة للريف المصري والمواطن شعر بثمارها المتدفقة

النائب حازم الجندي
النائب حازم الجندي

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الاحتفاء بمرور 5 سنوات على إطلاق مبادرة «حياة كريمة»، يأتي تتويجاً لكم الجهود التي نجحت الدولة المصرية في تقديمها لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى جودتها، لا سيما في ظل مواجهة الكثير من الضغوطات التي يواجهها المواطن جراء التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن حياة كريمة غيرت وجه الريف المصري وأصبحت بمثابة شريان الحياة لكثير من المناطق المستهدفة.

وأكد المهندس حازم الجندي، أن مبادرة حياة كريمة وضعت يدها على كافة الملفات التي بحاجة إلى التحسين والتغيير لا سيما في الريف المصري والنجوع النائية، على مستوى مجالات التعليم والصحة والتدريب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدشين المشروعات القومية التي كان لها دور كبير في امتصاص عمالة كبيرة كان لها مردود في انخفاض معدلات البطالة.

ولفت النائب حازم الجندى أن المبادرة نجحت في إنشاء آلاف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووفرت فرص عمل، بعد بذل المزيد من الجهود لتحسين وتطوير البنية التحتية للعديد من المحافظات المصرية لاستيعاب تلك المشروعات التي فتحت المجال أمام الشباب للالتحاق بأعمال مختلفة، مشيرا إلى الخطوات الجادة في ملفات الصحة وإطلاق العديد من المبادرات، ورفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، الذي وجد كثير من أحلامه تتحقق على أرض الواقع وبسرعة غير مسبوقة.

حياة كريمة مبادرة حياة كريمة مجلس الشيوخ المهندس حازم الجندي المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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