"واشنطن بوست": إسرائيل وراء اغتيال العاروري في بيروت

نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، مساء اليوم السبت، عن مسؤول أمني أمريكي رفيع المستوى لم يذكر اسمه قوله إن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان مسؤولاً عن الهجوم الذي اغتيل فيه نائب المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري.

وأمر سكرتير مجلس الوزراء الإسرائيلي بعدم إجراء مقابلات حول الحادث، وفي رسالة أرسلها إلى جميع أعضاء كنيست الليكود، كتب المتحدث باسم الحزب: "نطلب عدم إجراء مقابلة دون موافقة مسبقة خلال الـ 24 ساعة القادمة أو حتى إشعار آخر".

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية الثلاثاء أن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت مكتبا لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، مما أسفر عن اغتيال العاروري وعدة أشخاص آخرين.