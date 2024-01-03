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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قبل نهاية العرض.. هيونداي توسان الجديدة بأقل من سعرها الرسمي

صدى البلد

تعتبر سيارة الكروس اوفر الشهيرة هيونداي توسان أحد أكثر إصدارات العلامة التجارية الكورية هيونداي مبيعاً في الأسواق العربية، كما تعد إحدى أشهر الإصدارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة المُغتربين، كما شهدت تخفيضًا لقيمة الوديعة الدولارية الخاصة بها يصل إلى 70%.

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هيونداي توسان

ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

 

وستتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

هيونداي توسان

ينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

هيونداي توسان

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارة هيونداي توسان

بلغت قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارة هيونداي توسان موديل 2023 نحو 5,866 دولارًا.

هيونداي توسان هيونداي توسان الوديعة الدولارية السيارات

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