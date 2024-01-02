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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

صنعت يدويا .. سعر ومواصفات أغلى سيارة في العالم

صدى البلد

تتميز سيارات العلامة البريطانية الفاخرة رولز رويس بإصداراتها الأرستقراطية الفارهة، ودائما ما تتصدر قوائم السيارات الجديدة الأغلى في العالم بفضل تصميماتها المميزة وتجهيزاتها الفاخرة، وتعتبر مجموعة BMW الألمانية الشركة الأم لرولز رويس.

رولز رويس Boat Tail

منحت سيارة Boat Tail  تأشيرة العودة للعلامة البريطانية الفارهة رولز رويس الى ريادة السيارات الفاخرة، حيث تعد خلفاً لسيارة Sweptail موديل 2017، وتتميز بتصميم خارجي فريد من لونين، وتشطيبات راقية مخصوصة من الداخل، ومقصورة فاخرة مزودة بجناح استضافة "ريسبشن" يحتوي على ثلاجة.

استوحت العلامة التجارية التصميم الشبيه بـ "ذيل القارب" من السيارات الكلاسيكية إنتاج حقبة عشرينيات و ثلاثينيات القرن الماضي،  فخلال هذه السنوات  كانت السيارات الفاخرة تُصمم أحيانًا بنهايات خلفية مدببة إلى حد يشبه خلفية القوارب.

رولز رويس Boat Tail

مواصفات رولز رويس Boat Tail:

تعتمد السيارة رولز رويس Boat Tail على محرك V12 بسعة 6.7 لتر، ومزود بشاحن توربيني مزدوج، ويولد قوة ما بين 563 حصان و 600 حصان، ولم تكشف الشركة أرقام عزم الدوران والسرعة القصوى للسيارة.

وتتميز رولز رويس Boat Tail المصنوعة يدويًا بتصميم مبتكر وغريب، صمم لأحد العملاء الذي يعمل هو وعائلته في صناعة اللؤلؤ، وتقول الشركة إن السيارة "تم ابتكارها بهذا الشكل إجلالًا و احترما و لتخليد ذكرى والد العميل".

رولز رويس Boat Tail

أسعار السيارة رولز رويس Boat Tail :

يبلغ سعر السيارة رولز رويس Boat Tail نحو 28 مليون دولار، وتتصدر قائمة أغلى السيارات الجديدة في العالم خلال الوقت الحالي.

BMW Sweptail Boat Tail رولز رويس السيارات الفاخرة

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