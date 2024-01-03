رد غير متوقع.. نجم الزمالك السابق يعلق على تجديد التعاقد مع فتوح

علق طارق يحيى، نجم نادي الزمالك السابق، على تجديد أحمد فتوح للقلعة البيضاء.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية: “طالما اعتذر خلاص، والأمور تمت بشياكة من ادارة نادي الزمالك، وظلم فتوح نفسه بعدم الانضباط لانه يقلل من قيمته المادية حال البيع”.

وتدخل المنتج جمال العدل في تقريب وجهات النظر بين أحمد فتوح ونادي الزمالك، والتي نجح الزمالك علي إثرها في تجديد عقد أحمد فتوح مع القلعة البيضاء.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.