رسالة دكتوراة بـ«آداب كفر الشيخ» تناقش استخدام تطبيقات الروبوت الذكي بالمكتبات الجامعية|صور

حصل الباحث حسن راغب حسن إسماعيل، المدرس المساعد بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، على درجة الدكتوراة بتقدير مرتبة الشرف الأولى.

الباحث حسن راغب

جاءت رسالة الباحث تحت عنوان: «استخدام تطبيقات الروبوت الذكي في خدمة الاطلاع الداخلي بالمكتبات الجامعية: دراسة تجريبية».

جانب من فعاليات المناقشة

ضمت لجنة الحكم والمناقشة كلاً من: الدكتور أمجد الجوهري، أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة عين شمس «مناقشًا خارجيًا ورئيسًا»، والدكتور محمد السعدني، أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ «مشرفًا وعضوًا»، والدكتور نصار عمر، أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ «مناقشًا داخليًا وعضوًا»، والدكتور تامر مدحت، أستاذ هندسة الحاسبات والنظم المساعد بكلية الهندسة، ووكيل كلية الذكاء الاصطناعي لشؤون التعليم والطلاب بجامعة كفر الشيخ «مشرفًا وعضوًا».

لجنة الحكم والمناقشة

هدفت الدراسة إلى الكشف عن اتجاهات طلاب كلية الآداب نحو استخدام الروبوت في المكتبة، مع تصميم روبوت يستطيع أن يقوم بالتفاعل مع المستفيدين بطريقة أقرب إلى التفاعل البشري، يساعد العاملين بالمكتبات الجامعية في تطوير خدمة الاطلاع الداخلي التي تقدمها المكتبة.

واعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي والمنهج المسحي لتحقيق الأهداف المحددة للدراسة، وطُبقت الدراسة على عينة من طلاب كلية الآداب جامعة كفر الشيخ وتم تقسيمها إلى مجموعتين تجريبية وضابطة.

وسعت الدراسة للتحقق من مجموعة من الفروض أبرزها: توجد اتجاهات إيجابية لطلاب كلية الآداب نحو استخدام الروبوت في خدمة الاطلاع الداخلي بالمكتبات الجامعية، ويرفع استخدام تكنولوجيا الروبوتات الذكية في جودة خدمة الاطلاع الداخلي المقدمة في المكتبات الجامعية.

الباحث حسن راغب خلال المناقشة

وأظهرت نتائج الدراسة أن استخدام الروبوت في خدمة الاطلاع الداخلي بالمكتبات الجامعية يعزز تجربة المستخدم ويسهم في تحسين الكفاءة والفاعلية، علاوة على ذلك أبرزت الدراسة أهمية التفاعل الاجتماعي بين الروبوت والمستخدمين.

وتوصلت الدراسة إلى أنه يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة لمصلحة المجموعة التجريبية التي استخدمت الروبوت في المكتبة، حيث بلغ متوسطها الحسابي 18,56، بينما بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة 16,47.

وأوصت الرسالة بمزيد من البحوث والتطوير لتحسين استخدام الروبوت في المكتبات الجامعية، مع التركيز على تطوير قدراته في تحليل الاحتياجات الفردية للمستخدمين وتقديم خدمات متخصصة وشخصية بصورة فعالة.