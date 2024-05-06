جيش الاحتلال يفرض حظرا للتجوال في مخيم نور شمس بطولكرم

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، بفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حظر للتجوال في مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، استشهاد 9 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في رفح جنوبي قطاع غزة.

وكانت أعلنت الوزارة أمس ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34683، والإصابات 78018، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة أدت إلى استشهاد 29 مواطنا، وإصابة 110 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن آلاف المواطنين ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.