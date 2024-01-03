مدبولي: 342 مليار دولار دعم الدولة لقطاعات مختلفة.. وآخر تطورات سعر الذهب والدولار اليوم

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأربعاء، عددًا من القضايا والملفات المهمة محليًا ودوليًا، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

قدّمت الإعلامية داليا أيمن، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 3 يناير 2024، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد".



أسعار الدولار.. استعرضت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 3 يناير 2024، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد".

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 يناير 2024، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير فى معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن هناك امتدادا لمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا ويعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

أكد الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء كانت استجابته سريعة لطلبات مجلس النواب والمواطنين فيما يخص تعديل جدول تخفيف أحمال الكهرباء، لافتًا إلى أنه يجب وضع اعتبار للمواسم خلال خطة تخفيف أحمال الكهرباء مثل الامتحانات بشكل استباقي؛ لتوفير المناخ الملائم للطلاب.

قال الدكتور ميسرة عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة، إن في إطار سياسة المتحف بالمشاركة في جميع الفعاليات سواء كانت ثقافية أو فنية و الأحداث الهامة التي تمر بها مصر أو العالم بأجمعه، حيث يضع المتحف في سياسته خطة لإقامة عدد من المعارض المؤقتة التي ترتبط بهذه الفعاليات المختلفة، والتي تكون بمعدل معرض كل شهر.

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على زيادة أسعار الكهرباء وخاصة بعد توقف زيادة شرائح الكهرباء لمدة 18 شهر وتأجيل هذه الزيادة باليوم الأول لعام 2024.

أكدت قناة القاهرة الإخبارية أن هناك 90 شاحنة مساعدات إنسانية و 4 شاحنات غاز دخلت قطاع غزة عبر معبري رفح و كرم أبو سالم.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وفد من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مختلف لجان الكونجرس الأمريكي.استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وفد من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مختلف لجان الكونجرس الأمريكي.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن رغيف الخبز يكلف الدولة الكثير من الأموال، وأن المخابز تعمل من الصباح من أجل المواطنين.

وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إن الدولة تدعم لتر السولار بـ 5 جنيهات، وإن دعم الكهرباء خلال عام واحد فقط وصل لـ 90 مليار جنيه.

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر تستهلك سنويا 18 مليار لتر من السولار، كل لتر سولار يستهلكه المواطن المصري تدعمه الدولة بـ 5 جنيهات.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه بنهاية عام 2025 سنعود لما كنا عليه في عام 2021، أي سنكون قد انتهينا من المشكلات.