الرئيس السيسي لوفد الكونجرس: الأولوية الراهنة تتمثل في وقف إطلاق النار وحماية المدنيين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وفد من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مختلف لجان الكونجرس الأمريكي.

وشهد اللقاء على تأكيد أهمية ومحورية الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة.

وأكد الوفد الأمريكي على حرص الولايات المتحدة والكونجرس بصفة خاصة، على تطوير مجالات التعاون المشترك إدراكا لمكانة ودور مصر الإقليمي وجهودها الدؤوبة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وشدد الرئيس السيسي، أن الأولوية الراهنة تتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لمواجهة المأساة الإنسانية الني يواجهها أهالي قطاع غزة، مؤكدا على رفضه التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

تسوية قائمة على العدل

ولفت الرئيس السيسي، أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن و الاستقرار المستدامين في المنطقة هو التسوية القائمة على العدل بما يحقق الأمن الحقيقي لجميع شعوب المنطقة.

وأشاد أعضاء الوفد الأمريكي، بالجهد والدور المقدر الذي تقوم به مصر على المسارين السياسي والإنساني.