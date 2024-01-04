مدير مكتبة الإسكندرية: المجتمعات تبنى على الإبداع والابتكار والأعمال القائمة على الرشد

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن أي خروج عن النص كان يتم محاربته مؤكدًا أننا استنزفنا قصور الحداثة دون أن نصل لعقلها.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أننا أمام حداثة قشرية لم تنبى على الحداثة الأصلية وأخذنا منها القصور دون أن نملك عقلها، مشيرًا إلى أنه قد تجد أستاذ جامعة ومعه دكتوراة وأستاذية ومع ذلك يؤمن بالسحر والحسد، ومن الممكن عندما تقابله مشكلة يذهب للدجالين.

وأكد أن المجتمعات تبنى على الإبداع والابتكار والأعمال القائمة على الرشد والعقلانية، وهذا يجعلنا ضد مجريات الحداثة التي لا تسير في مجراها الطبيعي.

وأشار إلى أن الحداثة الدرامية يوجد كلام أن منظومة الحداثة العالمية عندما انتشرت في العالم خلقت حداثات مختلفة.