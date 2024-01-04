أحمد زايد: المصري يميل للتدين.. وتمدد الحقل الديني نزع الفن والتجديد

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الدين عند الشعب المصري أمر مقدس منذ أيام الفراعنة، مشيرًا إلى أن مصر قدمت إسهامات كثيرة جدًا في الحضارة الإسلامية.



وأضاف زايد خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن الإنسان المصري يميل إلى أن يكون متدينًا، مشيرًا إلى أن تمدد الحقل الديني أثر بشكل كبير على الإنسان المصري.

العقل المصري والعربي



وأشار إلى أن البدائل الأخرى لم تكون موجودة بالشكل الكافِ مثل التعليم، مؤكدًا أن التدين القائم على الوصاية نزع من العقل المصري والعربي الفن والميل إلى الجمال والفكر والرغبة في التجديد.