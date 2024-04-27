عقل الدولة.. سمير فرج يكشف معلومات مهمة عن «الأوكتاجون»

علق اللواء سمير فرج، على تفقد الرئيس السيسي للعاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية بمقر القيادة الاستراتيجية.

وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "يتم تجميع كل إدارات وقيادات القوات المسلحة داخل الأوكتاجون".

وأضاف سمير فرج: "الأوكتاجون مكون من 5 طوابق، وبه مركز البيانات الاستراتيجية الخاصة بالدولة، وبه عقل الدولة لمختلف البيانات والمعلومات الخاصة بالدولة".

وتابع سمير فرج: "نمتلك أفضل مركز إدارة أزمات في الشرق الأوسط"، مضيفا: "الكلية الجوية بها أحدث أنظمة المحاكاة للطائرات".

وأكمل سمير فرج: "يتم تدريب طلاب الكليات العسكرية على استخدام أحدث أنظمة الكمبيوتر، والحرص على التدريب البدني الجيد".