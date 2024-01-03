أحمد زايد: هجرة المصريين مع الانفتاح تخطت القاهرة ووصلت إلى دول الخليج

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن علاقة المواطن المصري بالأرض في فترة السبعينيات وما قبلها كانت قوية جدًا ولا يخرج منها ويتمسك بها، لكن التغيرات التي حدثت حولت الأرض إلى سلعة.



وأضاف زايد خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "كل واحد لديه أرض لا يقيمها أنها عرض كما يُقال إنما هي سلعة، والنقود أصبحت هي المسيطرة على العقل والطموحات زادت بشكل كبير والإمكانيات ضعيفة".



وتابع: "عندما حدث الانفتاح الثقافة المادية والاستهلاكية سيطرت على الناس، وبدأت تخرج والهجرة لم تعد إلى القاهرة بل تعدتها، يطلع من القرية إلى ليبيا أو العراق والخليج مباشرة دون أن يعبر على القاهرة حتى".



واستكمل: "المجتمع المصري انفتح على الإقليم بشكل رهيب جدًا، وبدأت ثقافات تأتي للمجتمع المصري من الأقاليم المجاورة".

