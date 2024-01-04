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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المهاجم| شوبير يفجر مفاجأة عن صفقة الأهلي.. شاهد

شوبير
شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل انتقال المهاجم الفلسطيني وسام أبو على للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال شوبير عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس أن مسألة انتقال وسام أبلو على للنادي الأهلي هي مسالة وقت، وان الصفقة ي مراحلها الأخيرة، واللاعب يضغط على ناديه السويدي وان رغبته هي الانتقال للنادي الأهلي، وأن الأهلي سوف يقوم بالإعلان عن صفقاته واحدة وراء الأخرى.

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وأضاف شوبير أن الأهلي سوف يعلن أولا عن صفقة عمر كمال عبد الواحد، وبعد ذلك صفقة وسام أبو على الذي يحمل الجنسية الفلسطينية والدنماركية.

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