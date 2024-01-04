طعنه بسلاح أبيض.. قرار من المحكمة بشان متهم بسرقة مواطن في البساتين

أصدرت محكمة جنايات القاهرة ،حكمها بمعاقبة متهم بالحبس سنتين مع الشغل بتهمة الشروع في سرقة مواطن بالإكراه في البساتين.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم "ه . ح" وآخر مجهول بالشروع في سرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه "ر. م " بطريق الاكراه الواقع عليه بالطريق العام ليلا.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين أشهرا في وجهه أسلحة بيضاء لشل مقاومته وكال له ضربة بسلاح أبيض "سكين" أستقرت بذراعه اليمن وصدمه بسيارته فأحدث الإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق حال تواجد المجهول بمحل الواقعة للشد من أذره الا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه الا وهو ضبط المتهم والجريمة متلبسا بها .

و كشفت شهادة المجني عليه أن قصد المتهم و الشخص الآخر هو سرقته بالإكراه وأن شهادة معاون مباحث قسم شرطة البساتين ان تحرياته السرية دلت علي صحة شهادة المجني عليه