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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمشاركة وزيري الهجرة والعمل.. هيئة الرقابة تطلق العدد الرابع لمجلتها يناير 2024

صدى البلد

أطلقت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية  اليوم الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ العدد الرابع من مجلتها (يناير ٢٠٢٤) ، والذي تناول موضوع "التوعية الجماهيرية "،  ولا سيما في ظل تبني الهيئة تجربة ناجحة و رائدة في توعية الجمهور بدورها من خلال حرصها الدائم على  التواصل مع الجمهور وأصحاب المصلحة .

وتضمن العدد الرابع مقالات لنخبة متميزة من المتخصصين لهم دورٌ رائدٌ  في التوعية، حيث شملت المشاركة بمقالاتٍ متميزة لكلٍ من السفيرة سها جندي وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وحسن شحاتة وزير العمل، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، كما تم تناوله أكاديميًا بقلم الدكتورة حنان جنيد أستاذ العلاقات العامة والعميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، بالإضافة إلى الدكتورة ماهيتاب المناوي رئيس إدارة العلاقات العامة بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية موضحةً جهود الهيئة في التواصل مع الجمهور وأصحاب المصلحة.  

وشمل العدد مقالاً حول تجربة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في تقييم وتطوير ثقافة الأمان بقلم الدكتور عبد الفتاح سليمان رئيس مركز التميز بالهيئة في إطار اهتمام الهيئة بتوعية العاملين بالمجالين النووي والإشعاعي بأهمية ثقافة الأمان وتقييمها.

وعُقد اللقاء الحواري داخل العدد مع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار كإحدى أدوات التوعية في نشر جانب من الثقافة الأثري انطلاقًا من حرص الهيئة على التواصل مع مؤسسات الدولة، وكذلك أصحاب المصلحة لقياس مستوى رضاهم،  ثم استطراد الحوار أيضًا من داخل المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية مع فريق قسم الدراسات الأركيومترية والحديث حول استخدام التقنيات النووية وتكنولوجيا الإشعاع في دراسة الآثار وترميمها .

 

يُذكر أن مجلة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مجلة نصف سنوية تصدر عن إدارة العلاقات العامة بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية  كإحدى أهم وسائل توعية الجمهور بالعملية التنظيمية للأنشطة النووية والإشعاعية وفقًا لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم ٧ لسنة  ٢٠١٠.

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