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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة بختام تعاملات آخر الأسبوع

البورصة المصرية
البورصة المصرية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم الخميس، اخر الأسبوع، وسط تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.746 تريليون جنيه.


وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 25350 نقطة.

البورصة تستعرض استراتيجية تطوير سوق المال خلال الفترة المقبلة

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الخميس

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 30667 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 10793 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 5678 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 8151 نقطة.

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