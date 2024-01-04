بيستفزوا مصر .. انفعال مصطفى بكري على الهواء لهذا السبب

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن نتنياهو أثبت فشله في مرحلتي الحرب في غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تنجح ولم تحقق أي مكاسب، بينما كتائب القسام وحماس، تحقق ضربات قوية للإحتلال.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن نتنياهو يسعى للصراع مع إيران ومصر، مؤكدا أن نتنياهو يسعى إلى توسعة الحرب مع مصر,

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن هناك من يسعى لإستفزاز مصر بكل الطرق وجرها إلى الحرب، مؤكدا أن مصر لا تسعى إلى الحرب، ولكنها لن تسمح بأي تهديدات تمس أمنها القومي

الدعم الكامل

وأشار مصطفى بكري إلى أن مصر لم تترك القضية الفلسطينية أبدا، وستظل في تقديم الدعم الكامل لفلسطين.