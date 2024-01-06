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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمتابعة سير العمل داخل المنشآت القضائية..وصول وزير العدل فى زيارة رسمية لبورسعيد|صور

محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل وزير العدل لمتابعة سير العمل

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم السبت  ،  المستشار عمر مروان،  وزير العدل،  بمكتبه بالديوان العام،  في إطار زيارته لتفقد المنشآت القضائية ببورسعيد، وعقد عدة لقاءات من  المستشارين بمحافظة بورسعيد،.

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ورحب محافظ بورسعيد بزيارة وزير العدل لمحافظة بورسعيد،  مثنيا على جهوده الكبيرة في تطوير منظومة العمل داخل المنشٱت القضائية ببورسعيد ،  في ظل خطة الوزارة للنهوض ببيئة العمل في المؤسسات التابعة لوزارة العدل على مستوى الجمهورية.

محافظ بورسعيد يستقبل وزير العدل لمتابعة سير العمل داخل المنشآت القضائية

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ومن المقرر أن يتفقد وزير العدل محكمة بورسعيد الابتدائية، ويعقد لقاء مغلق مع المستشارين، ثم يتوجه إلى مدينة بورفؤاد لتفقد سير العمل في مشروع إنشاء منشأة قضائية جديدة.

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