لمتابعة سير العمل داخل المنشآت القضائية..وصول وزير العدل فى زيارة رسمية لبورسعيد|صور

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت ، المستشار عمر مروان، وزير العدل، بمكتبه بالديوان العام، في إطار زيارته لتفقد المنشآت القضائية ببورسعيد، وعقد عدة لقاءات من المستشارين بمحافظة بورسعيد،.

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة وزير العدل لمحافظة بورسعيد، مثنيا على جهوده الكبيرة في تطوير منظومة العمل داخل المنشٱت القضائية ببورسعيد ، في ظل خطة الوزارة للنهوض ببيئة العمل في المؤسسات التابعة لوزارة العدل على مستوى الجمهورية.

محافظ بورسعيد يستقبل وزير العدل لمتابعة سير العمل داخل المنشآت القضائية IMG-20240106-WA0008 IMG-20240106-WA0007 IMG-20240106-WA0006 IMG-20240106-WA0005 IMG-20240106-WA0004 IMG-20240106-WA0002 IMG-20240106-WA0001 IMG-20240106-WA0000

ومن المقرر أن يتفقد وزير العدل محكمة بورسعيد الابتدائية، ويعقد لقاء مغلق مع المستشارين، ثم يتوجه إلى مدينة بورفؤاد لتفقد سير العمل في مشروع إنشاء منشأة قضائية جديدة.