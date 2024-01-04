لتهنئتهم بعيد الميلاد.. محافظ بورسعيد يلتقي الأخوة المسيحيين العاملين بالأحياء

التقي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم ،الأخوة المسيحيين العاملين بالديوان العام والأحياء وذلك في إطار حرص محافظ بورسعيد على مشاركتهم الاحتفال بعيد الميلاد الجديد و تقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد ، و رؤساء الأحياء ،والأخوة المسيحيين العاملين بالديوان العام.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة القلبية للأخوة المسيحيين، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيا لهم قضاء وقت سعيد خلال الاحتفال بعيد الميلاد الجديد، مؤكدا أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة كافة التحديات.

و أكد المحافظ، أن تلك المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، وأنه ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة فى كل المناسبات، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين المسيحيين والمسلمين، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا في خير وسلام.