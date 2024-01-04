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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: نوفر العديد من الدورات لتطوير أسلوب العمل و الأداء بالأحياء.. صور

محا٥ظ بورسعيد ..
محا٥ظ بورسعيد .. حريص على توفير العديد من الدورات والندوات ا

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم الخميس،  فعاليات ندوة « الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وتحليل التكلفة المالية»،  بقاعة اللواء مصطفى كامل بالديوان العام ، في إطار الدورات التدريبية المكثفة للعاملين بالديوان العام والأحياء لتنمية مهاراتهم العملية وتطوير مستوى الأداء،  جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة،  والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد،  والمهندس شكري حسين استشاري التطوير المؤسسي لإدارة المخلفات الصلبة، والمحاضر  الدكتور عبده محمدين مدير عام إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية،  و أدارة المخلفات بالمحافظة.

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واستمع محافظ بورسعيد لمحاور الندوة والتي تحدثت عن ٱليات إقامة المدافن الصحية في المحافظات واشتراطاتها،  و كيفية سير العمل داخل المصانع المسئولة عن المخلفات الصلبة بالشكل الذي يحقق تعظيم الاستفادة من إدارة المخلفات الصلبة و يحقق الربح المناسب للمستثمر الجاد،  حيث قدم المحاضرة الدكتور عبده محمدين مدير عام إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية.

محا٥ظ بورسعيد .. حريص على توفير العديد من الدورات والندوات التثقيفية للعاملين

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ومن جانبه،  أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  بالندوة و محاورها،  مؤكدا حرصه على توفير العديد من الدورات والندوات التثقيفية للعاملين بالديوان العام والأحياء، لتطوير أسلوب العمل و الأداء وتنمية مهاراتهم العملية،  متطرقا للحديث عن تجربة محافظة بورسعيد في مجال إدارة المخلفات الصلبة،  قائلا أن محافظة بورسعيد من المحافظات المميزة في إدارة المخلفات الصلبة و تعظيم الاستفادة منها،  مشيرا الى أن التطورات التي شهدتها بورسعيد مؤخرا ساهمت في جذب العديد من المستثمرين لإقامة المشروعات الصناعية العملاقة و التي كان منها اقامة مجمعات لإدارة المخلفات و الاستفادة منها.

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