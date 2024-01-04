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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحسيني أبوقمر: لن نتعامل بمظلومية وعلاقة المصري والإسماعيلي قوية| تفاصيل

الحسيني ابوقمر نائب
الحسيني ابوقمر نائب رئيس المصري

أجرى “صدى البلد” اتصالا هاتفيا بالحسيني أبوقمر نائب رئيس النادى المصري للوقوف على حقيقة الأحداث التى وقعت فى ستاد برج العرب بين جماهير النادى المصري والإسماعيلي خلال مباراة فريقهما الأخيرة.  

شكرا صدى البلد لحياديتها 

ووجه نائب رئيس النادى المصري الشكر لمؤسسة "صدى البلد" الإعلامية عبر منصاتها الإلكترونية و المرئية لتناولها الحدث بكل حيادية وموضوعية ووضعه فى حجمه الطبيعي وعدم استغلاله بشكل يثير جماهير الناديين ويتسبب فى أزمة بين ناديين بينهم رباط وطنى ونضال بطولي من أجل الوطن على مدار السنين ولايمكن الوقيعة بينهم ابدأ بسبب تصرفات صبيانيه فردية أو مستغلي المنابر الإعلامية لتحقيق الترند الشخصي على حساب الوطن. 

وقال نائب رئيس النادى المصري ليس بغريب على مؤسسة كبيرة يترأسها رمز من رموز الوطنية بحجم النائب محمد أبو العينين، أن تعمل لبناء الوطن وتوعية أبناءه وغرس الوطنية بداخلهم وهو عهد المصريين به دائما.

ورفض الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادى المصري، أن يوصم جمهور النادي المصري بما ليس فيه مؤكدا رفضه لما ينتهجه البعض عبر المنابر الإعلامية الرياضية وغيرها لإثارة الفتنة وإشعال النار فى الهشيم واحداث ضغائن بين الجماهير بدعوى التعميم.

وأضاف نائب رئيس المصري أتعجب ممن يخرجون علينا بالنصائح والمواعظ والحكم وهم أحوج الي من ينصحهم مطالبهم بأن يكونوا طوبه فى بناء الوطن وليسوا معول لهدمه.

نائب رئيس المصري: هناك خطأ حدث ولكن

وأكد نائب رئيس المصري أن هناك خطأ حدث فعليا عن عدم إدراك ووعي من  شباب صغار السن من الجانبين نتج عنه صدام بين الطرفين استطاع الأمن السيطرة عليه فى وقت وجيز جدا ونهى المشكلة وتعامل مع الأزمة بحنكة فلماذا يتم تصعيد الأمور واستغلال الأمور لاثارة الفتنة بين الجماهير.  

وشدد نائب رئيس المصري على أن ما يتم من استغلال حدث وتضخيمه وتسليط الضوء عليه و إلقاء التهم جزافا و الصاق التهم وتعميمها على جماهير كاملة لايقل خطورة وجرما عما تنتهجه القنوات المناهضة للدولة مشدد على أن دور الإعلام التوعوى هو الأهم فى المرحلة الحالية و الكيل بمكيالين مرفوض تماما فى ظل دولة قوية تحكمها سيادة القانون تحارب من أجل البناء و التنمية فى شتي المجالات خلف قيادة سياسية وطنية حكيمة.

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ما أنفقه أبوعلي لم ينفقه رئيس نادى في مصر 

وكشف نائب رئيس النادى المصري خلال حديثه لصدى البلد أن الأرقام التى صرفها رئيس النادى المصري الحالي كامل ابوعلى منذ توليه المهمة للحفاظ علي كيان النادى المصري واستمرار بقاءه لم تحدث من اي رئيس نادى على مستوى مصر كلها.

ورفض الحسيني ابوقمر فكرة الحديث بمظلومية عن النادى المصري لأنه كيان كبير جدا مشدد على أن المجلس الحالي قادر على التعامل بأجراءات واضحة مع كل من يحاول النيل من النادى المصري أو جماهيره.

وشدد أبوقمر على أن النادى المصري جزء أصيل من المنظومة الرياضية هو وكل الأندية الجماهيرية فلمصلحة من يتم استهداف تلك الأندية بدل من تقويتها ودعمها.

وطالب نائب رئيس المصري التعامل مع الأحداث بحجمها الطبيعي وليس العمل على النفخ فيها وشيطنتها.

جماهير المصري تتحمل الكثير 

وأشار الحسيني أبوقمر أن جماهير النادى المصري تتكبد مشقة السفر لـ ١٦ ساعة ذهاب وعودة لتشجيع فريقها فى حالة من الانتماء لمعشوق المدينة الباسلة وليس حالة مشجع كروى فجماهير المصري لاتفصل بين حبها لبلدنا وحبها لناديها فكلاهما جزء لايتجزء عن الآخر تحت شعار الوطنية.

وطالب نائب رئيس المصري أن يقوم كل من له علاقة بالمنظومة الكروية بدوره سواء اتحاد كره أو رابطة أندية وكذلك البرلمان بغرفتيه و الأندية من أجل النهوض بالكرة المصرية و الحفاظ على الأندية الشعبية و الجماهيرية.

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