رئيس بورفؤاد يشهد حفل تكريم مساعد محافظ بورسعيد لشئون الأحياء| صور

نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمدينة بورفؤاد، فى محافظة بورسعيد اليوم الخميس، حفل تكريم اللواء محمد عامر عقب صدور قرار اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتكليفه بالعمل مساعداً لمحافظ بورسعيد لشئون الأحياء والمتابعة.
جاء الحفل بحضور العميد أ ح د إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، و عدد كبير من مديري الإدارات والعاملين بديوان مجلس مدينة بورفؤاد وعدداً من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
وخلال كلمته، أثنى العميد أركان حرب دكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد على حجم الإنجازات التي تحققت بالمدينة خلال تولي اللواء محمد عامر رئاسة مدينة بورفؤاد، مؤكداً على أهمية التعاون المثمر في الأفكار أو الموضوعات التي تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا للارتقاء بمستوى الحياة بمدينة بورفؤاد والعمل المستمر لإنجاز مزيد من المشروعات تتوافق مع خطط التنمية بالمحافظة.
وفي سياق متصل، أكد اللواء محمد عامر مساعد محافظ بورسعيد لشئون الاحياء والمتابعة أن كافة إدارات الديوان شهدت تطوراً كبيراً على غرار المشروعات المطورة فى كافة القطاعات ، مؤكداً أن إدخال منظومة التحول الرقمي بالمدينة ساهم فى الارتقاء بالمستوى الإداري والخدمات المقدمة للمواطن ، وعملت على توفير الوقت والجهد من خلال سرعة إنجاز الأعمال على أعلى درجة من الكفاءة والدقة ، وساهمت فى تحقيق مستويات كبيرة من الرضا لدى المواطنين ، وذلك بعد الاستعانة بالوسائل الإلكترونية والرقمية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية و متميزة .
كما أكد عامر بأن العاملين بديوان مجلس المدينة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات العمل الإدارية والتنفيذية داخل المدينة، مطالباً الجميع بضرورة بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل وإنهاء مصالح المواطنين .
وشهدت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي لإنجازات مختلف الإدارات التنفيذية خلال الفترة الماضية ، كما قدم العميد أركان حرب دكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد نيابة عن العاملين بديوان مجلس المدينة درعاً تكريمياً للواء محمد عامر مساعد محافظ بورسعيد لشئون الأحياء والمتابعة تقديراً لدور سيادته في العمل على تقدم المدينة في كافة المجالات.