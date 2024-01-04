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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس بورفؤاد يشهد حفل تكريم مساعد محافظ بورسعيد لشئون الأحياء| صور

رئيس مدينة بورفؤاد
رئيس مدينة بورفؤاد يشهد حفل تكريم مساعد محافظ بورسعيد لشئون

نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمدينة بورفؤاد، فى محافظة بورسعيد اليوم الخميس، حفل تكريم  اللواء محمد عامر عقب صدور قرار  اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتكليفه بالعمل مساعداً لمحافظ بورسعيد لشئون الأحياء والمتابعة.

جاء الحفل بحضور  العميد أ ح د إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، و عدد كبير من مديري الإدارات والعاملين بديوان مجلس مدينة  بورفؤاد وعدداً من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وخلال كلمته، أثنى العميد أركان حرب دكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد على حجم الإنجازات التي تحققت بالمدينة خلال تولي  اللواء محمد عامر رئاسة مدينة بورفؤاد، مؤكداً على أهمية التعاون المثمر في الأفكار أو الموضوعات التي تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا للارتقاء بمستوى الحياة بمدينة بورفؤاد والعمل المستمر لإنجاز مزيد من المشروعات تتوافق مع خطط التنمية بالمحافظة.

وفي سياق متصل، أكد  اللواء محمد عامر مساعد محافظ بورسعيد لشئون الاحياء والمتابعة أن كافة إدارات الديوان شهدت تطوراً كبيراً على غرار المشروعات المطورة فى كافة القطاعات ، مؤكداً أن إدخال منظومة التحول الرقمي بالمدينة ساهم فى الارتقاء بالمستوى الإداري والخدمات المقدمة للمواطن ، وعملت على توفير الوقت والجهد من خلال سرعة إنجاز الأعمال على أعلى درجة من الكفاءة والدقة ، وساهمت فى تحقيق مستويات كبيرة من الرضا لدى المواطنين ، وذلك بعد الاستعانة بالوسائل الإلكترونية والرقمية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية و متميزة .

اعترافا بالوفاء رئيس مدينة بورفؤاد الحالي و العاملين يكرموا السابق

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كما أكد عامر بأن العاملين بديوان مجلس المدينة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات العمل الإدارية والتنفيذية داخل المدينة، مطالباً الجميع بضرورة بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل وإنهاء مصالح المواطنين .

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وشهدت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي لإنجازات مختلف الإدارات التنفيذية خلال الفترة الماضية ، كما قدم  العميد أركان حرب دكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد نيابة عن العاملين بديوان مجلس المدينة درعاً تكريمياً للواء محمد عامر مساعد محافظ بورسعيد لشئون الأحياء والمتابعة تقديراً لدور سيادته في العمل على تقدم المدينة في كافة المجالات.

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