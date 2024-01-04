رئيس بورفؤاد يشهد حفل تكريم مساعد محافظ بورسعيد لشئون الأحياء| صور

نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمدينة بورفؤاد، فى محافظة بورسعيد اليوم الخميس، حفل تكريم اللواء محمد عامر عقب صدور قرار اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتكليفه بالعمل مساعداً لمحافظ بورسعيد لشئون الأحياء والمتابعة.

جاء الحفل بحضور العميد أ ح د إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، و عدد كبير من مديري الإدارات والعاملين بديوان مجلس مدينة بورفؤاد وعدداً من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وخلال كلمته، أثنى العميد أركان حرب دكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد على حجم الإنجازات التي تحققت بالمدينة خلال تولي اللواء محمد عامر رئاسة مدينة بورفؤاد، مؤكداً على أهمية التعاون المثمر في الأفكار أو الموضوعات التي تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا للارتقاء بمستوى الحياة بمدينة بورفؤاد والعمل المستمر لإنجاز مزيد من المشروعات تتوافق مع خطط التنمية بالمحافظة.

وفي سياق متصل، أكد اللواء محمد عامر مساعد محافظ بورسعيد لشئون الاحياء والمتابعة أن كافة إدارات الديوان شهدت تطوراً كبيراً على غرار المشروعات المطورة فى كافة القطاعات ، مؤكداً أن إدخال منظومة التحول الرقمي بالمدينة ساهم فى الارتقاء بالمستوى الإداري والخدمات المقدمة للمواطن ، وعملت على توفير الوقت والجهد من خلال سرعة إنجاز الأعمال على أعلى درجة من الكفاءة والدقة ، وساهمت فى تحقيق مستويات كبيرة من الرضا لدى المواطنين ، وذلك بعد الاستعانة بالوسائل الإلكترونية والرقمية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية و متميزة .

اعترافا بالوفاء رئيس مدينة بورفؤاد الحالي و العاملين يكرموا السابق FB_IMG_1704389115824 FB_IMG_1704389111540 FB_IMG_1704389103891 FB_IMG_1704389100141 FB_IMG_1704389097342 FB_IMG_1704389089627 FB_IMG_1704389083045 FB_IMG_1704389077012 FB_IMG_1704389071430 FB_IMG_1704389068631 FB_IMG_1704389064032 FB_IMG_1704389059200 FB_IMG_1704389056404 FB_IMG_1704389054249 FB_IMG_1704389052043 FB_IMG_1704389049786 FB_IMG_1704389046986 FB_IMG_1704389043471

كما أكد عامر بأن العاملين بديوان مجلس المدينة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات العمل الإدارية والتنفيذية داخل المدينة، مطالباً الجميع بضرورة بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل وإنهاء مصالح المواطنين .

وشهدت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي لإنجازات مختلف الإدارات التنفيذية خلال الفترة الماضية ، كما قدم العميد أركان حرب دكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد نيابة عن العاملين بديوان مجلس المدينة درعاً تكريمياً للواء محمد عامر مساعد محافظ بورسعيد لشئون الأحياء والمتابعة تقديراً لدور سيادته في العمل على تقدم المدينة في كافة المجالات.