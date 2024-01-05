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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط محلات تبيع أرز فى بورسعيد بدون تواريخ إنتاج| تفاصيل

فول مجهول المصدر
فول مجهول المصدر

شن موظفو الرقابة التموينية بمديرية تموين بورسعيد حملة مكبرة برئاسة محمد عوض وكيل وزارة التموين فى المحافظة بالتنسيق مع مباحث تموين بورسعيد برئاسة العميد سهيل الجبالي  بتعليمات وتوجيهات  الدكتور على المصيلحى وزير التموين واللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد  في إطارِ خطةِ الأجهزة الرقابية  للتفتيشِ على الأسواقِ وضمانِ منعِ وقوعِ جمهورِ المستهلكينَ تحتَ مظلةِ الأضرارِ بصحتهِم وسلامتهِم


وتمكن موظفو إدارة رقابة بورسعيد التموينية  من تحرير  36 محضرا تموينيا بمناطق متفرقة بأنحاء المحافظة.

هذا وقد نجح رجال رقابة بورسعيد فى ضبط أحد المحال التجارية لحيازته وعرض وبيع كمية تقدر ب 250 أرز بدون تواريخ للصلاحية أو أى بيانات أو فواتير تدل على نشأتها أو مصدرها  فتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق .

كما ضبط أحد المطاعم فى بورسعيد بحوزته كمية تقدر ب 125 كجم من فول التدميس مجهول المصدر ما يشكل خطراً على صحة المستهلكين مخالفاً لقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو المحظور استيرادها أو غير المطابقة للمواصفات وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وضبطت حملة رقابة بورسعيد التمونية أحد المحال التجارية قام بالإمتناع عن بيع سكر المبادرة الذى يباع بسعر 27 جنية للكيلو بعد عمل محاولة شراء وبالتفتيش تبيع وجود عدد 4 باليت من السكر × 20 بإجمالى 60 كجم سكر مدعم من قبل الدولة بغرض بيعة بالسوق السوداء والتربح من فارق السعر دون وجه حق تم التحفظ على الكمية وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
 

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وعلى جانب أخر تمكن رجال الرقابة من تحرير  6 محاضر ل 6 محال تجارية تقوم ببيع السجائر أزيد من سعرها الرسمى بعد عمل محاولة شراء من قبل أحد المفتشين تبين أن المحال تقوم برفع سعر العبوة بمقدار من 5 إلى 7 جنيها للعبوة الواحدة بغرض التربح بدون وجه حق مخالفاً للقانون 163لسنة 1950 وبمواجته أقر بالواقعة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

كما حررت حملة تموين بورسعيد المكبرة 15  محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية و 12 محضر شهادات صحيـــة للعاملين بمحال السوبر ماركت .
 

بورسعيد الأجهزة الرقابية التموين والتجارة الداخلية تموين بورسعيد جمهور المستهلكين سلع مجهولة المصدر عادل الغضبان محافظ بورسعيد علي المصيلحي وزير التموين مباحث تموين بورسعيد مديرية تموين بورسعيد

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