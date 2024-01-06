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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بعث الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

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وقال رئيس جامعة حلوان، في تهنئة عيد الميلاد: "يسعدني وأسرة جامعة حلوان أن نتقدم لقداستكم والإخوة المسيحيين بأسمى آيات التهاني القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعين المولى عز وجل بكل مشاعر الود والإخاء أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية و التوفيق و السداد، وأن يعيد هذه الأيام على قداستكم وعلى جميع الإخوة الأقباط وجميع الشعب المصري بالخير وأن ننعم جميعا بالأمن والأمان والاستقرار".

وأوضح أن الروابط الوثيقة بين أبناء شعب مصر بكل طوائفه هى صمام الأمن والأمان والاستقرار لوطننا الغالى الذى تجمعنا أرضه وسماؤه تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما  تقدم بالتهنئة إلى الإخوة المسيحيين أبناء جامعة حلوان من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والعاملين، مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد. 
 

الدكتور السيد قنديل جامعة حلوان البابا تواضروس الثاني عيد الميلاد المجيد Jobs Education

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