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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير يفجر مفاجأة عن آثار التغيرات المناخية العنيفة على صحة الإنسان

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

أكد الدكتور صلاح عرفة أستاذ العلوم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وخبير المناخ أن التغيرات المناخية هي ظاهرة عالمية إلا أن  تأثيراتها محلية، فبعض الأوقات يكون تأثير الحرارة أشد وأكبر في مناطق عن مناطق أخرى، ويختلف من مكان لمكان آخر لطبيعة المجتمع، وايضا تزيد الحرارة أيضا بالطابع الاقتصادي والاجتماعي أيضا.

التغيرات المناخية تؤثر بالسلب على صحة الأنسان والأحياء بصفة عامة


وكشف عرفة خلال مداخله هاتفية لبرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية dmc، تقديم الإعلامية داليا أشرف، ان هذه التغيرات المناخية عامة سوف تؤثر على الصحة العامة للإنسان والحيوان والطيور والأحياء جميعها على وجه الأرض.

 

وتابع خبير المناخ: هناك مناطق كثيرة جدا يوجد بها المتغيرات العلمية العالمية، ناصحا بزيادة التوعية بالمناخ والظواهر الطبيعية وتأثيراته حتي يكون الإنسان شريك في حل هذه المشكلة.

خبير المناخ التغيرات المناخية الجامعة الأمريكية الصحة العامة المناخ الظواهر الطبيعية

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