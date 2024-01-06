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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بمناسبة عيدها الأول.. «الزراعة» تصدر عددًا تذكاريا من مجلتها الشهرية «MALR»

صدى البلد

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد الثالث عشر من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر يناير ٢٠٢٤، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار : " كلمة من قلب الديوان"، حيث يعد هذا العدد، عددا تذكاريا بمناسبة عيدها الأول، ومرور عام على إصدارها لأول مرة في يناير ٢٠٢٣.


وتوجه فريق عمل المجلة في صدارة هذا العدد الى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لدعمه المستمر والمتواصل للمجلة واصدارها


كما يرصد هذا العدد شهادات هامة لقيادات القطاع الزراعي حول التجربة الاعلامية، وما حققتها خلال عام كامل، كما يحكي عبر صفحاتها فريق العمل عنها.

ورصدت المجلة ايضا من خلال هذا العدد ابرز الملفات والتحقيقات والحوارات الهامة التي أجراها واعدها فريق العام طوال عام كامل هو عمر التجربة، كما تم أيضا القاء الضوء  على ابرز ١١ شائعة واجهت القطاع الزراعي خلال عام ٢٠٢٣ وتوضيح الحقائق بشأنها.

 

لتحميل العدد والتصفح الإلكتروني:
https://drive.google.com/file/d/1C62MEQER1Dhr_jNDyBvpagoo0OrqTtDU/view?usp=sharing

الزراعة استصلاح الاراضى السيد القصير وزير الزراعة المعلومات الصوتية MALR

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