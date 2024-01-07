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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

باق 5 أيام.. مد فترة التظلمات لوظائف هيئة المحطات النووية

صدى البلد

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن مد فترة تقديم التظلمات للمتقدمين في الإعلان رقم (1) لسنة 2023 حتي يوم الجمعة الموافق 12 يناير المقبل.
 

وأوضحت الهيئة، فى بيانها على صفحتها الرسمية فيس بوك ، أنه يمكن للمتقدمين متابعة حالة التقديم وتقديم التظلمات ومتابعة مواعيد الاختبارات علي الصفحة الخاصة بكل متقدم.

وكانت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أشارت فى بيان سابق إلى أن التقديم على وظائف هيئة المحطات النووية  سوف يتم إلكترونيا في مختلف التخصصات المطلوبة على الموقع الإلكتروني للهيئة، كما أوضحت الهيئة مواعيد التقديم حسب التخصصات لمن يرغب في التقديم بها.

 

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شروط التقدم لوظائف المحطات النووية

يشترط في المتقدمين لجميع الوظائف ” تعيين أو تعاقد”، إلا يزيد السن حسب الوظيف كالتالي:
وظائف الدرجة الأولى لا يزيد السن عن 40 سنة
ووظائف الدرجة الثانية لا يزيد السن عن 35 سنة
أما وظائف الدرجة الثالثة لا يزيد السن عن 30 سنة

وأن يكون التقدير التراكمي جيد على الأقل
وإجادة اللغة الإنجليزية
واستيفاء جميع الشروط التي وردت في لائحة نظام العاملين في الهيئة
كما اشترطت اجتياز اختبارات التي حددتها الهيئة،
وقبول العمل في مواقع العمل المختلفة بالضبعة أو بالقاهرة أو بغيرها

 

مزايا العمل بالضبعة النووى

وأضافت الهيئة في بيان لها  أن هناك العديد من المزايا للعمل بمشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات، وهى كالآتى:

أولاً: السكن بمدينة نواة


السكن اللازم للعاملين بموقع المحطة النووية بالضبعة، حيث أنشئت الهيئة مدينة نواة السكنية وهي مدينة مجاورة لموقع المحطة النووية بالضبعة لإقامة العاملين وهي مدينة متكاملة تشتمل على كافة المباني الخدمية مثل دور العبادة ونادى رياضي اجتماعي وحضانة ومجمع محلات تجارية ووحدة صحية الى جانب المباني الخدمية الأخرى لتكامل الحياة بالمدينة، وذلك بالإضافة إلى عنصر الأمان في المدينة السكنية حيث يتواجد أفراد الأمن في كل مربع سكني بالإضافة للنقاط الشرطية وذلك لأمان العاملين بموقع المحطة النووية بالضبعة.

ثانياً: الانتقالات


كافة المواصلات سواء داخل مدينة الضبعة للانتقال من المدينة السكنية للمكاتب الإدارية والموقع والعكس، أو خارج مدينة الضبعة إلى القاهرة والإسكندرية والعكس وغيرها من الخطوط الساحلية والزراعية لتأمين ذهاب وإياب العاملين لديها بيئة عمل مناسبة.

1 - أدوات السلامة والصحة المهنية اللازمة لأمان العاملين بموقع الضبعة ولتجنب أي مخاطر يمكن أن تحدث.

2 - ما تطلبه طبيعة العمل بنظام الورديات بموقع المحطة بالضبعة ومنها عدد مناسب من أيام الراحة وكذا وجبة عذاء يومية.

3- أجهزة الحاسب الآلي.

4- مكاتب متطورة.

ثالثاً: التدريب والتأهيل على أعلى مستوى
تطوير العاملين لديها بشكل مستمر عن طريق الالتحاق بالعديد من برامج التدريب وورش العمل سواء داخلية أو خارجية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو المنظمات الدولية والشركات الأجنبية الضالعة بالمجال وذلك لمختلف التخصصات.

رابعاً: الصحة البدنية والتأمينية


1 - الاهتمام بالصحة البدنية والحالة الصحية للعاملين لديها، وتجرى لهم بشكل دورى فحوصات وتحاليل المتابعة حالتهم الصحية لتكون دائما بأفضل حال.

2- صندوق تأمين خاص للعاملين بالهيئة يعمل على توفير العديد من المزايا التأمينية.

3- وثيقة تأمين معاش بكره والتي تتيح العديد من برامج التأمين والميزات التأمينية.

 

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