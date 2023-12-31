عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس هيئة المحطات النووية يلتقي العاملين بالضبعة ويكرم المتميزين.. صور

صدى البلد

عقد الدكتور أمجد سعيد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء،  اللقاء السنوي مع العاملين بالهيئة، لاستعراض إنجازات عام ٢٠٢٣ وأهم أهداف العام القادم.

وقام الوكيل بتكريم المتميزين مع تحفيز العاملين على السير قدما نحو تحقيق حلم المصريين بانشاء المشروع النووي الاول على الاراضي المصرية، متمنيا لهم المزيد من النجاحات .

يذكر أن محطة الضبعة النووية هي أول محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية والجاري إنشاؤها بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وعلى بعد نحو  300 كيلومتر شمال غرب القاهرة، وتتكون المحطة من أربع وحدات لتوليد الطاقة مزودة بمفاعلات الجيل الثالث المتطور VVER1200 - مفاعلات مياه مضغوطة – بقوة 1200 ميجاوات لكل وحدة وهي التكنولوجيا الأحدث حالياً والمطبقة بالفعل بمشاريع تعمل بنجاح في الوقت الحالي، حيث إن هناك أربع وحدات تشغيلية في دولة روسيا مزودة بمفاعلات من هذا النوع عبارة عن اثنتين في محطة نوفوفورونيج واثنتين بمحطة لينينغراد النوويتين، أما خارج روسيا دخلت وحدة طاقة مماثلة الخدمة في محطة الطاقة النووية البيلاروسية بعد ربطها بشبكة الكهرباء للبلاد في نوفمبر 2020. 

ويتم بناء محطة الضبعة النووية وفقًا لمجموعة من العقود دخلت حيز النفاذ في 11 ديسمبر 2017، ووفقا للالتزامات التعاقدية، لن يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء محطة توليد الكهرباء فحسب، بل سيقوم أيضا بتوريد الوقود النووي الروسي طوال دورة حياة المحطة، فضلا عن تقديم المساعدة للشركاء المصريين في دعم وتدريب الموظفين على تشغيل المحطة وخدمتها على مدار السنوات العشر الأولى من تشغيلها. كما أن الجانب الروسي سيقوم ببناء منشأة تخزين خاصة وكذا توصيل حاويات لتخزين الوقود النووي المستهلك.
 

FB_IMG_1704043395226
FB_IMG_1704043395226
FB_IMG_1704043393097
FB_IMG_1704043393097
FB_IMG_1704043390769
FB_IMG_1704043390769
FB_IMG_1704043388454
FB_IMG_1704043388454
FB_IMG_1704043386026
FB_IMG_1704043386026
FB_IMG_1704043383412
FB_IMG_1704043383412
FB_IMG_1704043379367
FB_IMG_1704043379367
FB_IMG_1704043377241
FB_IMG_1704043377241
FB_IMG_1704043375105
FB_IMG_1704043375105
FB_IMG_1704043372096
FB_IMG_1704043372096
FB_IMG_1704043369956
FB_IMG_1704043369956
FB_IMG_1704043367643
FB_IMG_1704043367643
FB_IMG_1704043365342
FB_IMG_1704043365342
FB_IMG_1704043362961
FB_IMG_1704043362961
FB_IMG_1704043360657
FB_IMG_1704043360657
FB_IMG_1704043358095
FB_IMG_1704043358095

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | حقيقة الزيادة الجديدة

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

قرار عاجل بشأن مستقبل علي معلول مع الأهلي.. ماهر همام يكشف

مجدي عبد الغني يهاجم فيتوريا: هذا اللاعب لا يستحق الانضمام للمنتخب

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

بعد اتهامات جمهور الزمالك.. الأهلي يعلن مفاجأة بشأن إمام عاشور

ترشيحاتنا

فيوتشر يرفض طلب الأهلي في صفقة عمر كمال

بلماضي يستبعد منتخب الجزائر من قائمة المرشحين للتتويج بأمم إفريقيا

ببلاش .. أماكن للفسحة في رأس السنة 2024

عيدية رأس السنة.. القومي للأجور: بدء تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور غدا

بأسعار مخفضة .. الزراعة تواصل ضخ السلع الغذائية في منافذها

زيادة الراتب.. شروط ترقيات الموظفين 2024 بقانون الخدمة المدنية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آيتن عامر تثير الجدل وتودع 2023 بفستان جرئ

"احسدوني على النعمة".. رسالة مؤثرة من سيدة فلسطينية فقدت معظم عائلتها| فيديو

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

مجسم وملفت.. بوسي تثير الجدل احتفالا بالسنة الجديدة

فيديو

«مبتتحسبش كده ياصاحبي».. قصة «السويسي» وفيديوهات تيك توك مع زوجته الإيطالية «بهانه»

قبل انطلاقها|استعدادات أصالة لحفل ليلة نجمات العرب.. فيديو

الكريسماس ورأس السنة.. الأزهر والإفتاء يحسمان جدل الاحتفال بهما

مفاجأة في حالة الطقس والأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ