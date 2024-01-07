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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية تكشف سبب تصعيد الاحتلال لمعدل ارتكاب المجازر في قطاع غزة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، عن إدانتها القوية للمجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في الفالوجة شمال قطاع غزة، وكذلك المجزرة التي ارتكبتها في جنين، معتبرة إياها امتدادا لحرب الإبادة الجماعية لشعبنا في قطاع غزة، وتدمير جميع مقومات وجوده الإنساني في القطاع، وتحويله وفقا لشهادات أممية لمكان غير قابل للسكن.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتبرت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أن تلك المجازر المتواصلة في جميع مناطق قطاع غزة، ما هي إلا رد إسرائيلي رسمي على التحرك الأوروبي والأمريكي المكثف، وزيارات عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية للمنطقة، وفي مقدمتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "استباحة قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وارتكاب المزيد من أشكال الإبادة والتطهير العرقي والقتل خارج القانون ضد المدنيين الفلسطينيين، إمعان إسرائيلي رسمي ومتواصل في الاستخفاف بالمجتمع الدولي، وبالشرعية الدولية وقراراتها، وتمرد متعمد على القانون الدولي والمطالبات والمناشدات الدولية الداعية لوقف الحرب والكارثة الإنسانية في قطاع غزة".

ورأت الوزارة أن "المجتمع الدولي والدول التي تدعم إسرائيل تتخلى من جديد عن إنسانيتها، وتثبت أن شعاراتها ومبادئها الخاصة بحقوق الإنسان شكلية، تندرج في إطار ازدواجية مفضوحة في المعايير وظروف تطبيقها، والالتزام بها حسب هوية الجلاد والضحية، كما أنها تخضع لحسابات مصالح الدول قبل كل شيء، الأمر الذي يستغله نتنياهو لإطالة أمد الحرب وتفريغ قطاع غزة من سكانه بجميع الاشكال الإجرامية العنصرية، وكسب المزيد من الوقت من أجل بقاء ائتلافه بالحكم لمدة أطول".

وقبل قليل، أعلنت الصحة في غزة، استشهاد 113 شخصا في القصف الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن "الاحتلال ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 113 فلسطينياً وأصيب 250 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 22835 منذ بدء العدوان الغاشم هجماته ردا على الهجوم الواسع الذي شنته حركة حماس في اكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد صحفيان أحدهما نجل الصحفي وائل الدحدوح، وأصيب اثنان آخران، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم شمال مدينة رفح.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا صوب مركبة، كان يستقلها صحفيون، ما أدى لاستشهاد الصحفي حمزة (29 عاما) نجل وائل الدحدوح، والصحفي مصطفى ثريا، وإصابة آخر، في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين في منطقة الميراج شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما أصيب في القصف الإسرائيلي مراسل فلسطين اليوم أحمد البرش، والمصور عامر أبو عمرو. 

ووثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهاد 102 صحفي وإصابة 71 بجروح خطيرة خلال عام 2023

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