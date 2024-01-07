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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكابينت الإسرائيلي يصوت على ميزانية الحرب هذا الأسبوع.. تفاصيل

حكومة الاحتلال
حكومة الاحتلال

أعلن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، أن المجلس الوزراء السياسي “الكابينت” سيصوت على ميزانية زمن الحرب 2024 في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، جاء ذلك بعد أن وافق الوزراء على 9 مليارات دولار (2.5 مليار دولار) كدعم مالي لاتفاقية الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف سموتريتش في بيان مشترك مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس الدفاع يوآف جالانت، أن "أولوية إسرائيل تضع جنود الاحتياط وعائلاتهم في المركز، وهذه هي مرساة الميزانية لعام 2024 التي سنقدمها في نهاية هذا الأسبوع".

ووافقت إسرائيل العام الماضي على ميزانية مدتها سنتان لعام 2023 و 2024، لكن الحرب المستمرة في غزة هزت المالية الحكومية، مما يتطلب تحديثات على الميزانية والإنفاق الإضافي.

وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي سموتريتش الاحتلال الاسرائيلي الكابينت ميزانية زمن الحرب

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