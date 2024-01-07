تصويت نصف سكان العالم.. 2024 عام محوري في الإقليم الآسيوي

تحدث لوسيو بلانكو محلل الشؤون الآسيوية، عن الانتخابات حول العالم وخاصة في أمريكا وتايوان وروسيا، والتي تحظى باهتمام كبير حيث من المرتقب تصويت نصف سكان العالم في عام 2024.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن العلاقات بين أمريكا والصين تمثل قوى كبيرة أمام العالم، على جميع الأصعدة، منها التكنولوجيا والأمن، والجيوسياسية، لافتا إلى أن هذه الانتخابات ستؤثر بالطبع على كيفية تعامل أمريكا ومنافستها بكين.

انتخابات تايوان

وأضاف: "الانتخابات في تايوان مهمة في تاريخ الجزيرة، وتؤثر على شكل الاستقرار الإقليمي، وهذا العام سيكون محوريا في تحديد كل هذه النقاط من بحر الصين الجنوبي إلى تايوان".

وأكد محلل الشؤون الآسيوية، أن انتخابات تايوان المرتقبة لن تكون متوقعة النتيجة.