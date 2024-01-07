نتنياهو يأمر بعودة سكان سديروت إلى مواقعهم في هذا التوقيت

أصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات بالاستعداد لعودة السكان إلى مستوطنة سديروت المحاذية لغزة بحلول 4 فبراير 2024.

وحسب وسائل إعلام عبرية، طلب نتنياهو من وزراء الحكومة، التحضير لعودة سكان سديروت إلى أماكنهم يوم 4 فبراير.

ورد وزير الدفاع، يوآف جالانت، على تعليمات نتنياهو، بالقول: "ليس هناك أي عقبة أمنية في هذا".

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، من المقرر أن يعود التلاميذ من سديروت، ومنطقة شعار هنيغف، إلى مدارسهم، ابتداء من 4 فبراير.

واتخذت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، وهيئة تيكوما (الهيئة الحكومية المسؤولة عن إعادة تأهيل منطقة غلاف غزة) قرارًا، للتحضير لعودة الطلاب.

وتستعد الوزارة لعودة حوالي 25 ألف طالب إلى هذه المناطق، في ظل الحديث عن أن الاستعدادات جارية بالفعل.

وعقب الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر؛ تم إجلاء معظم سكان سديروت ومنطقة شعار هنيغف، واستقر معظمهم بشكل مؤقت في منطقة إيلات.