عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يأمر بعودة سكان سديروت إلى مواقعهم في هذا التوقيت

نتنياهو
نتنياهو

أصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات بالاستعداد لعودة السكان إلى مستوطنة سديروت المحاذية لغزة بحلول 4 فبراير 2024.

وحسب وسائل إعلام عبرية، طلب نتنياهو من وزراء الحكومة، التحضير لعودة سكان سديروت إلى أماكنهم يوم 4 فبراير.

ورد وزير الدفاع، يوآف جالانت، على تعليمات نتنياهو، بالقول: "ليس هناك أي عقبة أمنية في هذا".

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، من المقرر أن يعود التلاميذ من سديروت، ومنطقة شعار هنيغف، إلى مدارسهم، ابتداء من 4 فبراير.

واتخذت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، وهيئة تيكوما (الهيئة الحكومية المسؤولة عن إعادة تأهيل منطقة غلاف غزة) قرارًا، للتحضير لعودة الطلاب.

وتستعد الوزارة لعودة حوالي 25 ألف طالب إلى هذه المناطق، في ظل الحديث عن أن الاستعدادات جارية بالفعل.

وعقب الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر؛ تم إجلاء معظم سكان سديروت ومنطقة شعار هنيغف، واستقر معظمهم بشكل مؤقت في منطقة إيلات.

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو سديروت غزة يوآف جالانت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر| خاص

بشري سارة بشأن استحقاق الأبناء للمعاش ..مستندات

استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

الحكومة: زيادة سلع التموين إلى 100 لإتاحة خيارات أكثر أمام المواطنين

E-Pound.. مصر تطلق عملة رقمية في هذا التوقيت لزيـادة كفـاءة السياسـة النقديـة

لست فوق القانون.. رد صادم من دنيا بطمة قبل الحكم عليها غدا

غدا.. أولى جلسات محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

ترشيحاتنا

وول ستريت جورنال: إيلون ماسك يتعاطى المخدرات ويثير مخاوف مسئولي Tesla وSpaceX

أستاذ قانون دولي: إسرائيل تفلت من العقوبات بسبب عدم انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية

مش متعاقب.. فيتوريا يكشف سبب غياب محمد هاني أمام تنزانيا

الحكومة تستهدف زيادة عائدات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج لتعظيم موارد العملة الأجنبية

الحكومة تعلن السعر المتوقع لصرف الدولار خلال الفترة المقبلة.. فيديو

جهاد الحرازين يكشف كواليس زيارة الرئيس الفلسطيني لـ مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 سمات غريبة وصادمة عن الإنسان البدائي «نياندرتال».. تعرف عليها

فستان جريء.. جورجينا بإطلالة مثيرة للجدل | شاهد

الأحمر اتخذ القرار| شرط نجم الأهلي للتجديد.. وسر ترشيحه لخليفته في الملاعب

بملابس جريئة.. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

إسعاد يونس تكشف عن أعمالها الفترة القادمة |فيديو

رحيل 7 لاعبين عن الزمالك وجمع غرامة لشبونة وكاراكاس وصفقة تبادلية مع بيراميدز

رسالة عمرو أديب.. القصة الكاملة لإنقاذ باسم يوسف حياة عماد الدين أديب

خطة حكومية .. إتاحة سلع جديدة في التموين أمام المواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ