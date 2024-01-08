عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شروط اختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل

صدى البلد

يبحث الكثير من المواطنين عن شروط اختيار المشرفين على حج الجمعيات الأهلية، ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي، الشروط الواجب توافرها في الراغب في الإشراف على حج الجمعيات الأهلية.

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي، تلقي طلبات الراغبين في الإشراف على حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445 هـ - 2024 م من أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في الإشراف أو ممثلي الجهة الإدارية، وذلك حتى 16 يناير الجاري، على أن يتم إجراء الاختبارات لاختيار من يقومون بالإشراف على حج الجمعيات الأهلية.

التضامن تضع شروط اختيار مشرفين حج الجمعيات 

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب في الإشراف على حج الجمعيات الأهلية، منها أن يتمتع المرشح باللياقة الصحية والبدنية اللازمة لأداء المهمة بكفاءة عالية مع التزامه بتقديم شهادة صحية من أحد المستشفيات الحكومية تثبت خلوه من الأمراض التي أقرتها تعليمات وزارة الصحة المصرية، كما أنه لا يحق للمشرفين الذين تكرر مشاركتهم في البعثة الإشرافية عن آخر ثلاثة مواسم متتالية "2019-2022-2023" الترشح للبعثة الإشرافية لموسم 1445 هـ -2024م، فضلا عن ضرورة تمتع المرشح بحسن السلوك والسمعة وعدم صدور أحكام قضائية ضده مثبتة بالفيش الجنائي، وأن يكون حاصل على مؤهل عالي على الأقل مع تقديم ما يفيد ذلك، وأن يتمتع بالثقافة الدينية الصحيحة اللازمة لتلك المهمة.

وستشكل لجنة من مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج لوضع اختبارات المشرفين تحت إشراف نائب رئيس مجلس الأمناء، حيث يجب على المتقدم اجتياز الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية التي تجريها المؤسسة القومية لتيسير الحج تحت إشراف اللجان المشكلة من المؤسسة، وتتولى اللجنة المشكلة اختيار المشرفين الحاصلين على أعلى الدرجات وفقًا لنتيجة الاختبارات بما يراعى قدر الإمكان التوزيع الجغرافي للمشرفين داخل كل محافظة، وتعتمد أعمال اللجنة المشكلة من اللجنة التنفيذية للمؤسسة وتخطر المديريات بأسماء المشرفين الذين اجتازوا الاختبارات.

التضامن: مشرف لكل 46 حاجًا

وتم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، حيث تشكل البعثة الإشرافية لكل محافظة من ممثلي الجمعيات والجهة الإدارية، ويجب أن تشكل البعثة ممن سبق لهم الإشراف على حج الجمعيات بنسبة لا تقل عن 60% ولا تزيد على 70 %، والمشرفين الجدد بنسبة لا تقل عن 30% ولا تزيد على 40 %، والأفضلية للأصغر سنًا وفقًا لنتيجة الاختبارات.

ويتم تقديم طلبات الإشراف يدويا للمديرية التابع لها المرشح، وذلك وفقاً لنموذج التقديم المتوفر على موقع المؤسسة الإلكتروني www.hajjfoundation.org.eg ، ويتم استيفاؤه من المرشح واعتماده من الإدارة الاجتماعية التابعة لها الجمعية، بالإضافة الى كافة المستندات اللازمة للترشيح والمتمثلة في (الشهادة الطبية التي تفيد اللياقة الصحية للمرشح وتصدر من المستشفيات الحكومية – صورة المؤهل الدراسي – صحيفة الحالة الجنائية – بطاقة الرقم القومي – محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن ترشيح العضو – صورة لائحة النظام الأساسي للجمعية- المستند الدال على سابقة الحج أو الإشراف- 2 صورة شخصية".

ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء كافة المرشحين المستوفين لمستندات التقديم بمقر المديرية خلال موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ غلق باب التقديم، ويحق للمرشحين الذين تم استبعادهم التقدم بتظلم يسلم يدويًا للجنة التظلمات بالمديريات خلال ثلاثة أيام من إعلان الكشوف، وتلتزم كل مديرية بتوضيح أسباب استبعاد المرشح ولا تقبل التظلمات بعد انتهاء فترة التظلم.

حج الجمعيات حج الجمعيات الأهلية التضامن الشروط الأشراف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق.. وهذا سعر البيض

تراجع 600 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب بعد طرح شهادات الـ27%

حقيقة طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر| خاص

بشري سارة بشأن استحقاق الأبناء للمعاش ..مستندات

دولي بمعنى الكلمة.. فرج عامر يتغزل بنجم منتخب مصر

مودرن فيوتشر يضم ثلاثي الأهلي مقابل عمر كمال عبد الواحد

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة بعد تصريحات الحكومة حول سعر الصرف وزيارة صندوق النقد

الخطيب زعل.. لاعب الأهلي السابق يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه

ترشيحاتنا

قبل محاكمته.. ماذا قال المتهم بالتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور؟

أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 -1- 2024.. وهذه قيمة عيار 21

شروط اختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الإثنين 8 يناير 2024

القاهرة 22.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بالمحافظات |تفاصيل

متى تبدأ أول ليلة في رجب 2024 الخميس أم الجمعة؟.. اعرف موعد الفرج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبرتقالي...إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

لأطفالك.. طريقة عمل البان كيك

أوبنهايمر يتفوق على باربي.. قائمة جوائز جولدن جلوب 2024

للطرق تنظيف الفراخ للتخلص من زفارته

فيديو

دنيا بطمة تكشف براءتها بالمستندات وطليقها يفتح النار عليها (فيديوجراف)

ذهب ومومياوات وتماثيل.. اكتشاف كنز أثري في المنيا (فيديوجراف)

إسعاد يونس تكشف عن أعمالها الفترة القادمة |فيديو

رحيل 7 لاعبين عن الزمالك وجمع غرامة لشبونة وكاراكاس وصفقة تبادلية مع بيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ