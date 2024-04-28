مرصد الأزهر يبحث مع نائب السفير التايلندي آليات التعاون لـ«مكافحة التطرف»

استقبلت الدكتورة ريهام سلامة، المديرة التنفيذية لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الأحد جاتوبورنتشاي أسامدانجكت، نائب السفير التايلندي بالقاهرة، وجاتوبون إناتشت، مستشار شؤون الطلاب بالسفارة التايلندية، حيث بحثا آليات تفعيل التعاون المشترك في مجال مكافحة التطرف بما يشمل خطاب الكراهية.

وخلال اللقاء، تعرف المسؤولان على آلية عمل وحدات المرصد البالغ عددها 13 وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، إلى جانب أحدث الإصدارات المتعلقة بقضايا مثل قضية اللاجئين، وخطاب الكراهية، ومخاطر منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام على اليافعين والشباب، فضلًا عن التوصيات التي توصل إليها باحثو مرصد الأزهر، في إطار متابعتهم ودراستهم لتلك القضايا.

وعقب اللقاء، أعرب نائب السفير التايلندي بالقاهرة، عن تقديره للجهود التي يبذلها الأزهر الشريف بقيادة شيخه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، عبر هيئاته- ومنها مرصد الأزهر- لمواجهة مختلف القضايا التي تؤرق العالم اليوم، وتسبب الكثير من الخسائر سواء على الصعيد الإنساني والأخلاقي أو على الصعيد الاقتصادي، كما هو الحال بالنتائج المترتبة عن خطاب الكراهية والأفكار المتطرفة التي تؤجج العنف والإرهاب في العالم.

جدير بالذكر أن عدد طلاب تايلاند الذين يدرسون بالأزهر يبلغ 3 آلاف طالب.