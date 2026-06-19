وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يؤكدان أهمية تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية-الإيرانية لتعزيز استقرار المنطقة

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، حيث بحث الوزيران التطورات الإقليمية عقب التوصل لمذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وايران.

رحب الوزير عبد العاطى بالتوصل لمذكرة التفاهم، معربا عن التقدير للجهود التي بذلتها باكستان، وباقى الأطراف الاقليمية، فى التوصل لمذكرة التفاهم، مؤكداً الأهمية البالغة لهذه الخطوة في خفض حدة التوتر وتجنيب التصعيد بالمنطقة. ومن جانبه، أعرب وزير خارجية باكستان عن تقديرهم للدور الذي اضطلعت به مصر بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، لدعم المسار التفاوضي وتقريب وجهات النظر بين الأطراف، بما أسهم في تهيئة الظروف المواتية للتوصل إلى مذكرة التفاهم.

وأكد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك خلال المرحلة المقبلة، لضمان تنفيذ مذكرة التفاهم والتوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام يراعي مصالح وشواغل جميع الأطراف، ويعزز الحلول الدبلوماسية، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.