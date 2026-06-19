إيهاب الكومي: مواجهة نيوزيلندا صعبة.. واحتفالات مباراة بلجيكا انتهت

أكد الإعلامي إيهاب الكومي، أن مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا تعد من أصعب مواجهات الفراعنة في مشوار بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى قوة المنافس وما قدمه أمام إيران في الجولة الأولى.

وأوضح الكومي خلال برنامجه «الماتش» على قناة صدى البلد، أن منتخب نيوزيلندا ظهر بشكل قوي أمام إيران ونجح في التفوق خلال فترات كبيرة من اللقاء قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل، ما يعكس حجم الخطورة التي يمثلها المنافس وضرورة الاستعداد له بالشكل الأمثل.

وشدد على ضرورة غلق صفحة الاحتفال بالتعادل مع بلجيكا، والتركيز الكامل على المواجهة المقبلة، متمنيًا أن ينجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز الأول له في البطولة وإسعاد الجماهير.