المكسيك أول المتأهلين لدور الـ32 للمونديال بعد الفوز على كوريا الجنوبية 1-0

تأهل منتخب المكسيك إلى دور ال-32 لبطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه على نظيره منتخب كوريا الجنوبية بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الجمعة، على ملعب "جوادالاخارا" بالمكسيك، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى للمونديال.

وأصبح المنتخب المكسيكي بهذا الانتصار، أول المتأهلين بشكل رسمي لدور ال-32 لمونديال 2026، مستفيدا من تحقيق انتصاره الثاني في دور المجموعات.

جاء هدف المنتخب المكسيكي واللقاء الوحيد في الدقيقة 50 عبر اللاعب لويس رومو، الذي استغل خطأ الحارس الكوري الجنوبي كيم سونج جيو في الإمساك بالكرة.

وحقق منتخب المكسيك اليوم فوزه الثاني على التوالي في المجموعة الأولى، بعد تغلبه في الجولة الأولى على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل، فيما انتصر المنتخب الكوري الجنوبي كذلك في الجولة الأولى على نظيره التشيكي بنتيجة 2-1.

وتصدرت المكسيك ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، لتتضمن بشكل رسمي بلوغ دور ال-32 للمونديال، دون انتظار نتيجة لقاء الجولة الثالثة والأخيرة، فيما توقف رصيد منتخب كوريا الجنوبية عند 3 نقاط في المركز الثاني، بينما يحتل منتخبا التشيك وجنوب إفريقيا المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة لكل منهما، بعد تعادلهما أمس الخميس بنتيجة (1-1).

وفي الجولة الثالثة، سيلتقي المنتخب المكسيكي مع نظيره التشيكي، فيما ستلعب كوريا الجنوبية أمام جنوب إفريقيا.