قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يوم أسود على إسرائيل.. مقتل 4 بينهم قائد عسكري كبير وإصابة 17 جنديا
وظائف خالية براتب 25 ألف جنيه.. قدم الآن
رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين .. "الفيب" خطر قاتل ويدمر القلب
4 مواجهات قوية في كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يواجه إسكتلندا والبرازيل يلتقي هايتي
المكسيك أول المتأهلين لدور الـ32 للمونديال بعد الفوز على كوريا الجنوبية 1-0
توصيات Africa Health ExCon تركز على السيادة الصحية الإفريقية عبر التصنيع الطبي الذاتي وتحسين البنية التحتية
تدشين عهد جديد لإدارة المياه.. تفاصيل اللائحة الأساسية لروابط المزارعين في مصر
بعد دروس كورونا.. كيف تبني أفريقيا سيادة صحية أكثر عدالة واستدامة؟
الصحة اللبنانية: استشهاد 18 شخصا وإصابة 33 آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
عنف الولادة في السويس.. سيدة تروي تفاصيل مأساوية انتهت بوفاة المولود
طلب إحاطة للرقابة على مزارع الدواجن ومواجهة شائعات استخدام الهرمونات
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تدشين عهد جديد لإدارة المياه.. تفاصيل اللائحة الأساسية لروابط المزارعين في مصر

وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم
وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم
حنان توفيق

دكتور سويلم: 
• المزارع المصري شريك أساسي في إدارة وحماية الموارد المائية
• الإدارة التشاركية هي الطريق الأمثل لتحقيق استدامة المياه
• روابط مستخدمي المياه نقلة نوعية نحو حوكمة أكثر كفاءة للمنظومة المائية
• تمكين المنتفعين من إدارة وتشغيل وصيانة شبكات الري والصرف
• توزيع عادل للمياه وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه


عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لاستعراض لائحة النظام الأساسي لروابط مستخدمي المياه واتحاد روابط مستخدمي المياه، في إطار تنفيذ قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتعزيز مشاركة المزارعين في إدارة المنظومة المائية باعتبارهم شركاء رئيسيين في حماية الموارد المائية وترشيد استخدامها.

حضر الاجتماع مجلس ادارة اتحاد روابط مستخدمي المياه برئاسة النائب رائف تمراز - عضو مجلس النواب ورئيس مجلس ادارة الاتحاد ، وخالد عبدالظاهر - أمين صندوق الاتحاد ، وعلى كشك - سكرتير الاتحاد، خالد فراج - أمين عام روابط محافظة المنوفية ، ومحمد قطب - أمين عام روابط محافظة البحيرة ، الحاج نجيب المحمدي - أمين عام روابط محافظة الدقهلية ، المهندس عبدالعال الدقيشي - أمين عام روابط محافظة أسيوط ، المهندس محمد شمس - ممثل عن روابط محافظة الاسكندرية.

وتهدف اللائحة إلى تفعيل الإدارة التشاركية بين المنتفعين وأجهزة الوزارة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه وحمايتها من التلوث وضمان استدامتها.

وتنص اللائحة على إنشاء روابط مستخدمي المياه كأشخاص اعتبارية غير هادفة للربح بعضوية إلزامية لجميع المنتفعين، مع تغطية مختلف مكونات منظومة الري والصرف، وإدارتها من خلال مجالس منتخبة لمدة أربع سنوات.


كما حددت اللائحة اختصاصات الروابط في توزيع المياه بعدالة، وصيانة وتطهير الشبكات، والتعامل مع التعديات، ودعم التحول إلى نظم الري الحديث، مع إخضاع أموال الروابط والاتحاد لرقابة الجهات المختصة لضمان الشفافية وحسن الإدارة.


واستحدثت اللائحة آليات مؤسسية لفض المنازعات بين المنتفعين، إلى جانب تنظيم عمل الاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية للمساهمة في بناء القدرات، ووضع الخطط، ودعم إدارة الموارد المائية بالتنسيق مع الجهات المعنية.


وأكدت الوزارة أن اللائحة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والمزارعين، وتمكين الروابط المؤهلة من المساهمة في إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من شبكات الري والصرف، بما يدعم استدامة الموارد المائية ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمنتفعين.

الدكتور هاني سويلم النظام الأساسي المياه إدارة المنظومة المائية روابط مستخدمي المياه مشاركة المزارعين حماية الموارد المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كندا وقطر

مأساة إنسانية في مباراة كندا وقطر.. إصابة مروعة توقف اللقاء وتبكي الجميع

مهندس بترول

محدش يكتب حاجة لأولاده.. مهندس بترول يروي مأساته: اشتريت لابني فيلا وسيارة وفي الآخر رماني

منظومة التموين

ماذا سيحدث لرغيف الخبز المدعم؟.. تفاصيل منظومة التموين الجديدة ونصيب الفرد

الجنيه الذهب

نزل 1200 جنيه في الصاغة.. الجنيه الذهب يسجل 49 ألف جنيه مساء اليوم

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

سعر الذهب

5250 جنيهًا.. آخر سعر لعيار 18 في الصاغة اليوم

كأس العالم

إصابات هزت عالم كرة القدم.. نجوم غادروا الملاعب بعد لحظات مأساوية

مجدي عبدالغنى

زوجة مجدي عبد الغني: شجعت الأهلي طول ما إحنا بنقبض منه.. وعدت لتشجيع الزمالك

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان.. دار الإفتاء: يجوز للمرأة السفر من دون محرم للحج والعمرة.. محمد كمال: دخول النساء النار قبل الرجال لا أصل له في القرآن ولا السنة

سكرتير عام محافظة الأقصر يعقد الاجتماع التنسيقي الثاني استعدادًا للاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم

سكرتير عام محافظة الأقصر يعقد الاجتماع التنسيقي الثاني استعدادا للاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم

عرض شهرزاد

بعد نجاحه الجماهيري الكبير.. إعادة تقديم رائعتي «شهرزاد» و«بوليرو» بدار الأوبرا المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد