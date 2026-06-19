تدشين عهد جديد لإدارة المياه.. تفاصيل اللائحة الأساسية لروابط المزارعين في مصر

دكتور سويلم:

• المزارع المصري شريك أساسي في إدارة وحماية الموارد المائية

• الإدارة التشاركية هي الطريق الأمثل لتحقيق استدامة المياه

• روابط مستخدمي المياه نقلة نوعية نحو حوكمة أكثر كفاءة للمنظومة المائية

• تمكين المنتفعين من إدارة وتشغيل وصيانة شبكات الري والصرف

• توزيع عادل للمياه وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه



عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لاستعراض لائحة النظام الأساسي لروابط مستخدمي المياه واتحاد روابط مستخدمي المياه، في إطار تنفيذ قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتعزيز مشاركة المزارعين في إدارة المنظومة المائية باعتبارهم شركاء رئيسيين في حماية الموارد المائية وترشيد استخدامها.

حضر الاجتماع مجلس ادارة اتحاد روابط مستخدمي المياه برئاسة النائب رائف تمراز - عضو مجلس النواب ورئيس مجلس ادارة الاتحاد ، وخالد عبدالظاهر - أمين صندوق الاتحاد ، وعلى كشك - سكرتير الاتحاد، خالد فراج - أمين عام روابط محافظة المنوفية ، ومحمد قطب - أمين عام روابط محافظة البحيرة ، الحاج نجيب المحمدي - أمين عام روابط محافظة الدقهلية ، المهندس عبدالعال الدقيشي - أمين عام روابط محافظة أسيوط ، المهندس محمد شمس - ممثل عن روابط محافظة الاسكندرية.

وتهدف اللائحة إلى تفعيل الإدارة التشاركية بين المنتفعين وأجهزة الوزارة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه وحمايتها من التلوث وضمان استدامتها.

وتنص اللائحة على إنشاء روابط مستخدمي المياه كأشخاص اعتبارية غير هادفة للربح بعضوية إلزامية لجميع المنتفعين، مع تغطية مختلف مكونات منظومة الري والصرف، وإدارتها من خلال مجالس منتخبة لمدة أربع سنوات.



كما حددت اللائحة اختصاصات الروابط في توزيع المياه بعدالة، وصيانة وتطهير الشبكات، والتعامل مع التعديات، ودعم التحول إلى نظم الري الحديث، مع إخضاع أموال الروابط والاتحاد لرقابة الجهات المختصة لضمان الشفافية وحسن الإدارة.



واستحدثت اللائحة آليات مؤسسية لفض المنازعات بين المنتفعين، إلى جانب تنظيم عمل الاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية للمساهمة في بناء القدرات، ووضع الخطط، ودعم إدارة الموارد المائية بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وأكدت الوزارة أن اللائحة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والمزارعين، وتمكين الروابط المؤهلة من المساهمة في إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من شبكات الري والصرف، بما يدعم استدامة الموارد المائية ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمنتفعين.